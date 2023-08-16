Дипломат заявил о "вопиющей" ситуации депортации украинцев из аэропортов Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Фото: Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

В израильских аэропортах депортируют около 10% украинцев. Из-за таких действий граждане Украины должны проходить оскорбительные процедуры.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии для LIGA.net.

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Женщины с детьми спят на полу

По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Израиле вводили электронные визиты для беженцев нашей страны, однако через суд они были отменены. Сейчас людей возвращают на границе по официальным признакам. Даже если у них есть обратный билет или зарезервированный номер в отеле.

"Порядок, по которому пропускают наших граждан через границу, унизительный. У людей забирают паспорта, они вынуждены ждать более 10 часов. Более 10% наших граждан сейчас депортируют в аэропортах. Люди спят на полу, это женщины и дети. Мне это болит, ситуация вопиющая", — подчеркнул он.

Женщины с детьми спят на полу. Фото: LIGA.net

Что делают с украинцами на границе

Журналисты LIGA.net узнали о жалобах, с которыми украинцы обращались к дипломатам. В сообщениях речь идет о грубости и угрозах военных. Также люди жалуются, что их задерживают в аэропорту с детьми, удерживая несколько дней. Кроме того, израильские офицеры отбирали телефоны, документы, читали переписки и т.д.

Ребенок спит на полу. Фото: LIGA.net

Реакция израильских дипломатов

По словам Корнийчука, украинские дипломаты не получают объяснений со стороны Израиля. Дипломаты этой страны говорят, что этим занимается Служба миграции, подчиняющаяся МВД.

"А МВД возглавляет политик из религиозно-националистической партии. Украинцы — это так называемая группа риска", — объяснил посол.

Известно, что правозащитники Украины и Израиля продолжают бороться с этой проблемой, подавая иски.

"Одна из последних побед — решение Тель-Авивского суда от 11 июля: он создал прецедент, запрещающий служащим МВД изымать и пересматривать телефоны у въезжающих людей", — отметили в сообщении.

Напомним, украинские власти обеспокоены информацией о вероятной передаче Израилем секретных данных из встреч "Рамштайна" России. Этот вопрос обсуждался на конференции послов в Ужгороде, проходившей в начале августа.