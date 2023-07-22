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Кислиця попросив ООН відреагувати на депортацію ЧХ Білорусі українських дітей

22 липня 2023 07:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кислиця попросив ООН відреагувати на депортацію ЧХ Білорусі українських дітей
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: facebook дипломата
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

ООН має відреагувати на слова очільника білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова щодо участі у незаконному вивезенні дітей з окупованої території України. Цим в організації займається спеціальний представник генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, пише РБК-Україна.

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За словами дипломата, відповідні посадові особи організації мають звернути увагу щодо недавнього "публічного зізнання посадових осіб Білоруського національного комітету Червоного Хреста у їхній причетності до незаконного масового насильницького вивезення дітей" з тимчасово окупованих територій нашої країни.

Також український політичний діяч закликав посадовців ООН "належним чином відстежувати цю шокуючу ситуацію" та повідомляти про результати у її вирішенні.

Ордер на арешт Шевцова 

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву голови білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова щодо вивезення дітей з окупованих територій. Він закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Шевцова

Нагадаємо, у білоруському Червоному Хресті підтвердили, що допомагають вивозити українських дітей з окупованих територій до Білорусі. Наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста вивчає цей інцидент. 

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