Кислица попросил ООН отреагировать на депортацию ЧХ Беларуси украинских детей

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: facebook дипломата

ООН должна отреагировать на слова главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова по поводу участия в незаконном вывозе детей с оккупированной территории Украины. Этим в организации занимается специальный представитель генерального секретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, пишет РБК-Украина.

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По словам дипломата, соответствующие должностные лица организации должны обратить внимание на недавнее "публичное признание должностных лиц Белорусского национального комитета Красного Креста в их причастности к незаконному массовому насильственному вывозу детей" с временно оккупированных территорий нашей страны.

Также украинский политический деятель призвал должностных лиц ООН "надлежащим образом отслеживать эту шокирующую ситуацию" и сообщать о результатах в ее решении.

Ордер на арест Шевцова

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова о вывозе детей с оккупированных территорий. Он призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Шевцова.

Напомним, в белорусском Красном Кресте подтвердили, что помогают вывозить украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь. Международный комитет Красного Креста изучает этот инцидент.