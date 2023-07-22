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Кислица попросил ООН отреагировать на депортацию ЧХ Беларуси украинских детей

22 июля 2023 07:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кислица попросил ООН отреагировать на депортацию ЧХ Беларуси украинских детей
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: facebook дипломата
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

ООН должна отреагировать на слова главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова по поводу участия в незаконном вывозе детей с оккупированной территории Украины. Этим в организации занимается специальный представитель генерального секретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, пишет РБК-Украина.

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По словам дипломата, соответствующие должностные лица организации должны обратить внимание на недавнее "публичное признание должностных лиц Белорусского национального комитета Красного Креста в их причастности к незаконному массовому насильственному вывозу детей" с временно оккупированных территорий нашей страны.

Также украинский политический деятель призвал должностных лиц ООН "надлежащим образом отслеживать эту шокирующую ситуацию" и сообщать о результатах в ее решении.

Ордер на арест Шевцова

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова о вывозе детей с оккупированных территорий. Он призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Шевцова.

Напомним, в белорусском Красном Кресте подтвердили, что помогают вывозить украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь. Международный комитет Красного Креста изучает этот инцидент.

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