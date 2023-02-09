Погода в Україні 10 лютого - прогноз погоди на п'ятницю

10 лютого в Україні буде мінлива хмарність

У п'ятницю, 10 лютого, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Про це пише Укрінформ.

Деталі

За даними синоптиків, температура вночі 9-14° морозу, у центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-22°С морозу, на крайньому півдні країни 3-8°С морозу; завтра вдень — від 3°С морозу до 2°С тепла.

У столичному регіоні 10 лютого також мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура по Києву вночі 10-12°С морозу, вдень близько 0°; по області вночі 9-14°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

На 11-12 лютого синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. 11 лютого вдень у західних та північних областях — невеликий мокрий сніг; на решті території — без істотних опадів; температура вночі 4-9°С морозу, у східних областях та в Карпатах 8-13°С морозу; вдень близько 0°С, у південній частині 0-5°С тепла. 12 лютого вночі у західних, північних та центральних областях, вдень у північно-східних та східних областях — невеликий мокрий сніг; на решті території — без істотних опадів; температура вночі 0-5°С морозу, в Карпатах до 9°С морозу; вдень від 1°С морозу до 4°С тепла, у південних областях до 7°С тепла. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 11 лютого в західних областях, 12 лютого в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.