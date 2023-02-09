Погода в Украине 10 февраля - прогноз погоды на пятницу.

10 февраля в Украине переменная облачность

В пятницу, 10 февраля, в Украине будет переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Об этом пишет Укринформ.

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По данным синоптиков, температура ночью 9-14°С мороза, в центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-22°С, на крайнем юге страны 3-8°С мороза; завтра днем — от 3°С мороза до 2°С тепла.

В столичном регионе 10 февраля также переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура по Киеву ночью 10-12°С мороза, днем около 0°С; по области ночью 9-14°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

На 11-12 февраля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. 11 февраля днем в западных и северных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории — без существенных осадков; температура ночью 4-9°С мороза, в восточных областях и в Карпатах 8-13°С мороза; днем около 0°С, в южной части 0-5°С тепла. 12 февраля ночью в западных, северных и центральных областях, днем в северо-восточных и восточных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории — без существенных осадков; температура ночью 0-5°С мороза, в Карпатах до 9°С мороза; днем от 1°С мороза до 4°С тепла, в южных областях до 7°С тепла. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 11 февраля в западных областях, 12 февраля в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.