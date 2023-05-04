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До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесли близько 24 тисяч українців

4 травня 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесли близько 24 тисяч українців
Українські полонені, частина з яких вважається зниклими безвісти. Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти, зараз нараховується близько 24 тисяч українців. Новий офіційний реєстр, який прискорить пошук постраждалих від рсоійської агресії громадян України, запрацював кілька днів тому.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Перші дані Єдиного реєстру

Кілька днів тому в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Станом на сьогодні, 4 травня, до цього реєстру уже занесено 24 тисячі осіб, місце перебування яких не встановлене.

Попередні дані

У Мінреінтеграції нагадали, що, за даними Міністерства внутрішніх справ, з початку повномасштабної війни зниклими безвісти вважалися понад 100 тисяч осіб.

Згодом завдяки діям відповідних органів, зокрема, уповноваженого зі зниклих безвісти, встановили місце перебування 54 тисяч людей із цього списку.

Впродовж року виявили ще 7,5 тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісти.

Нагадаємо, що в Україні Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб функціонує з 2 травня. З його допомогою чиновники планують налагодити більш ефективну роботу з розшуку українців, які зникли під час війни.

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