В Единый реестр пропавших без вести внесли около 24 тысяч украинцев

Украинские пленные, часть из которых считаются пропавшими без вести. Фото: Reuters

В Едином реестре без вести пропавших сейчас насчитывается около 24 тысяч украинцев. Новый официальный реестр, который ускорит поиск пострадавших от российской агрессии граждан Украины, заработал несколько дней назад.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Первые данные Единого реестра

Несколько дней назад в Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

По состоянию на сегодняшний день, 4 мая, в этот реестр уже занесено 24 тысячи человек, место нахождения которых не установлено.

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В Минреинтеграции напомнили, что, по данным Министерства внутренних дел, с начала полномасштабной войны пропавшими без вести считались более 100 тысяч человек.

Впоследствии благодаря действиям соответствующих органов, в частности, уполномоченного по пропавшим без вести, установили местонахождение 54 тысяч человек из этого списка.

В течение года обнаружили еще 7,5 тысячи человек, считавшихся пропавшими без вести.

Напомним, что в Украине Единый реестр пропавших без вести лиц функционирует со 2 мая. С его помощью чиновники планируют наладить более эффективную работу по розыску исчезнувших во время войны украинцев.