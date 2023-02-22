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До України повернулися морози: прогноз погоди на сьогодні

22 лютого 2023 07:22
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
До України повернулися морози: прогноз погоди на 22 лютого
Погода буде мінливою, але спокійною
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 22 лютого, в Україні синоптики обіцяють похолодання — у деяких областях буде до 15 градусів морозу. Очікується хмарна з проясненнями погода, уночі можливий незначний сніг. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз на 22 лютого

Удень опадів не прогнозують, крім західних областей: там може бути дощ. Вітер матиме північно-західний напрямок та швидкість від 7 до 12 м/с.

У північно-східних областях уночі температура коливатиметься від 7 до 12 градусів морозу, зокрема на території Сумської області може сягнути 15 градусів морозу. Удень у цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів морозу. Інша частина України зустріне завтрашній день з температурою від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. 

Удень у південних областях може бути від 3 до 8 градусів тепла, на Закарпатті та південній частині Одеської області до 11 градусів тепла.

Погода в Києві

У Києві буде хмарно з проясненнями. Уночі може бути невеликий сніг, удень опадів не прогнозують. На території області температура коливатиметься від 2 градусів тепла та 3 градусів морозу вдень. У обласному центрі вдень триматиметься 0 градусів, вночі може сягнути 3 градусів морозу.

Прогноз від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що лютий "вирішив нагадати про себе" та приніс похолодання 22 лютого. Водночас вона повідомила, що похолодання буде короткотривалим. 

Після морозів уночі протягом дня холодно буде в східних областях, 5-8 градусів морозу, на півночі та в центрі очікується 0-3 градуси морозу.

У південній частині та в західних областях буде тепліше, 4-9 градусів тепла, лише на Волині, Рівненщині та на Запоріжжі 0-3 градуси тепла.

"Вітер із приходом похолодання вгомониться, вже без штормових поривів, так, помірний, часом десь поривчастий", — повідомила Діденко. 

Вона також повідомила, що більшу частину доби істотних опадів не очікується, лише вночі та вранці в західних областях переважно дощ, на сході невеликий сніг.

У Києві 22 лютого погода передбачається холодною, вночі до 4 градусів морозу, вдень очікується 1 градус морозу. Без опадів.

"Похолодання буде нетривалим, погода — мінливою, з періодичними опадами та бадьорим вітром. Не легковажте прогнозами погоди, щоб не застудитися і не зустрічати весну із закутаним горлом та хвилюючим хриплим баритоном та довіряйте лише професіоналам. Все для нас зрозуміле — завершення хмарного темного важкого сезону і перехід до весняного свіжого сонячного", підсумувала синоптик. 

Нагадаємо, у Карпатах через аномально теплу зиму прокинувся бурий ведмідь.

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