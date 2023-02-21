Удень опадів не прогнозують, крім західних областей

Завтра, 22 лютого, в Україні обіцяють похолодання. Очікується хмарна з проясненнями погода, уночі можливий незначний сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Удень опадів не прогнозують, крім західних областей: там може бути дощ. Вітер матиме північно-західний напрямок та швидкість від 7 до 12 м/с.

У північно-східних областях уночі температура коливатиметься від 7 до 12 градусів морозу, зокрема на території Сумської області може сягнути 15 градусів морозу. Удень у цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів морозу. Інша частина України зустріне завтрашній день з температурою від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Удень у південних областях може бути від 3 до 8 градусів тепла, на Закарпатті та південній частині Одеської області до 11 градусів тепла.

У Києві буде хмарно з проясненнями. Уночі може бути невеликий сніг, удень опадів не прогнозують. На території області температура коливатиметься від 2 градусів тепла та 3 градусів морозу вдень. У обласному центрі вдень триматиметься 0 градусів, вночі може сягнути 3 градусів морозу.

Нагадаємо, у Карпатах через аномально теплу зиму прокинувся бурий ведмідь.