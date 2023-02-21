Днем осадки не прогнозируют, кроме западных областей

Завтра, 22 февраля, в Украине обещают похолодание. Ночью ожидается облачная с прояснениями погода, ночью возможен снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем осадки не прогнозируют, кроме западных областей: там может быть дождь. Ветер будет иметь северо-западное направление и скорость от 7 до 12 м/с.

В северо-восточных областях ночью температура будет колебаться от 7 до 12 градусов мороза, в частности, на территории Сумской области может достичь 15 градусов мороза. Днем в этих регионах столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов мороза. Другая часть Украины встретит завтрашний день с температурой от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Днем в южных областях может быть от 3 до 8 градусов тепла, в Закарпатье и южной части Одесской области до 11 градусов тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью может быть небольшой снег, днем осадков не прогнозируют. На территории области температура будет колебаться от 2 градусов тепла и 3 градусов мороза днем. В областном центре днем будет держать 0 градусов, ночью может достичь 3 градусов мороза.

Напомним, в Карпатах из-за аномально теплой зимы проснулся бурый медведь.