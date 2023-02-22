В Украину вернулись морозы: прогноз погоды на 22 февраля.

В Украину вернулись морозы: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 22 февраля, в Украине синоптики обещают похолодание — в некоторых областях будет до 15 градусов мороза. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью возможен небольшой снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Прогноз на 22 февраля
Днем осадки не прогнозируют, кроме западных областей: там может быть дождь. Ветер будет иметь северо-западное направление и скорость от 7 до 12 м/с.
В северо-восточных областях ночью температура будет колебаться от 7 до 12 градусов мороза, в том числе на территории Сумской области может достигнуть 15 градусов мороза. Днем в этих регионах столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов мороза. Другая часть Украины встретит завтрашний день с температурой от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.
Днем в южных областях может быть от 3 до 8 градусов тепла, в Закарпатье и южной части Одесской области до 11 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киеве облачно с прояснениями. Ночью может быть небольшой снег, днем осадков не прогнозируют. На территории области температура будет колебаться от 2 градусов тепла и 3 градусов мороза днем. В областном центре днем будет держать 0 градусов, ночью может достичь 3 градусов мороза.
Прогноз от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко отметила, что февраль "решил напомнить о себе" и принес похолодание 22 февраля. В то же время она сообщила, что похолодание будет кратковременным.
После морозов ночью в течение дня холодно будет в восточных областях 5-8 градусов мороза, на севере и в центре ожидается 0-3 градуса мороза.
В южной части и в западных областях будет теплее 4-9 градусов тепла, только на Волыни, Ривенщине и Запорожье 0-3 градуса мороза.
"Ветер с приходом похолодания угомонится, уже без штормовых порывов, да, умеренный, порой где-то порывистый", — сообщила Диденко.
Она также сообщила, что большая часть суток существенных осадков не ожидается, лишь ночью и утром в западных областях преимущественно дождь, на востоке небольшой снег.
В Киеве 22 февраля погода ожидается холодной, ночью до 4 градусов мороза, днем ожидается 1 градус мороза. Без осадков.
"Похолодание будет непродолжительным, погода - переменчивой, с периодическими осадками и бодрым ветром. Не пренебрегайте прогнозами погоды, чтобы не простудиться и не встречать весну с закутанным горлом и волнующим хриплым баритоном и доверяйте только профессионалам. Все для нас понятно - завершение облачного сезона и переход к весеннему свежему солнечному", — подытожила синоптик.
Напомним, в Карпатах из-за аномально теплой зимы проснулся бурый медведь.