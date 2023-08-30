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Доступ до столичних укриттів у закладах освіти має бути цілодобовим, — Кличко

30 серпня 2023 13:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Доступ до столичних укриттів у закладах освіти має бути цілодобовим, — Кличко
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Кияни повинні мати цілодобовий доступ до укриттів у столичних закладах освіти. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.

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"Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва", — зауважив Кличко.

 

Доступ до столичних укриттів у закладах освіти має бути цілодобовим. Скриншот

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