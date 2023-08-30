Доступ к столичным укрытиям в учебных заведениях должен быть круглосуточным, — Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: соцсети

Киевляне должны иметь круглосуточный доступ к укрытиям в столичных учебных заведениях. Такое решение принял Совет обороны Киева.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.

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Круглосуточный доступ к укрытиям

"Беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева", — отметил Кличко.

Доступ к столичным укрытиям в учебных заведениях должен быть круглосуточным. Скриншот

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