Доступ к столичным укрытиям в учебных заведениях должен быть круглосуточным, — Кличко
Киевляне должны иметь круглосуточный доступ к укрытиям в столичных учебных заведениях. Такое решение принял Совет обороны Киева.
Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.
Круглосуточный доступ к укрытиям
"Беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева", — отметил Кличко.
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