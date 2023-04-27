Дріб’язок та взуття: поцуплені в українців речі росіяни активно виставляють на продаж
Росіяни все частіше стали виставляти поцуплені в українців речі на продаж. Так, на найбільшому російському сайті безкоштовних оголошень окупанти після ротації викладають навіть вкрадений дріб'язок. При цьому в описі товару вказують, що річ "украдена у украинца" або знята з полоненого.
Про це пише сайт ТСН.
Так, днями на інтернет-платформі з’явилося оголошення про продаж української монети номіналом 5 копійок. Автор пише, що хотів би отримати за свій товар 30 російських рублів, що еквівалентне 13 грн. 45 коп.
При цьому додав адресу, де можна забрати ці 5 копійок. Йдеться про вулицю Леніна, 77 станиці Медведівської Краснодарського краю. За даними Google-сервісів, відстань від України до цієї станиці становить більше 1200 км.
Автор іншого оголошення намагається продати за 27 тис. російських рублів берці. Росіянин не соромиться, що це взуття раніше належало українському військовополоненому.
Що у них в голові
"В російському суспільстві до історії крадіжок у українців, до історії "трофеїв" ставляться позитивно. Тому використовують це як засіб підвищення вартості своє торгової позиції. Росіяни намагаються продати такі товари, надаючи їм символічного значення. Для них це річ, яка відібрана у ворога. Неважливо, чи вона відібрана у дітей, чи у літніх людей, чи у військових. Ми для них — вороги. Навіть відібрана пачка цигарок з українським шрифтом буде для росіянина символом його національного геройства", — пояснює український соціально-політичний психолог Валентин Кім.
Нагадаємо, в Україні набирає обертів шахрайська схема: "Мама військового ЗСУ".