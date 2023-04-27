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Дріб’язок та взуття: поцуплені в українців речі росіяни активно виставляють на продаж

27 квітня 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дріб’язок та взуття: поцуплені в українців речі росіяни активно виставляють на продаж
Росіяни не гребують краденим товаром. Фото: Associated Press
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росіяни все частіше стали виставляти поцуплені в українців речі на продаж.  Так, на найбільшому російському сайті безкоштовних оголошень окупанти після ротації викладають навіть вкрадений дріб'язок. При цьому в описі товару вказують, що річ "украдена у украинца" або знята з полоненого.

Про це пише сайт ТСН.

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Так, днями на інтернет-платформі з’явилося оголошення про продаж української монети номіналом 5 копійок. Автор пише, що хотів би отримати за свій товар 30 російських рублів, що еквівалентне 13 грн. 45 коп.

При цьому додав адресу, де можна забрати ці 5 копійок. Йдеться про вулицю Леніна, 77 станиці Медведівської Краснодарського краю. За даними Google-сервісів, відстань від України до цієї станиці становить більше 1200 км. 

Оголошення про продаж української монети номіналом 5 копійок. Фото: ТСН

Автор іншого оголошення намагається продати за 27 тис. російських рублів берці. Росіянин не соромиться, що це взуття раніше належало українському військовополоненому.

Автор намагається продати берці. Фото: ТСН

Що у них в голові

"В російському суспільстві до історії крадіжок у українців, до історії "трофеїв" ставляться позитивно. Тому використовують це як засіб підвищення вартості своє торгової позиції. Росіяни намагаються продати такі товари, надаючи їм символічного значення. Для них це річ, яка відібрана у ворога. Неважливо, чи вона відібрана у дітей, чи у літніх людей, чи у військових. Ми для них — вороги. Навіть відібрана пачка цигарок з українським шрифтом буде для росіянина символом його національного геройства", — пояснює український соціально-політичний психолог Валентин Кім.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів шахрайська схема: "Мама військового ЗСУ".

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