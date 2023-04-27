Мелочь и обувь: украденные у украинцев вещи россияне активно выставляют на продажу

Россияне не брезгуют ворованным товаром. Фото: Associated Press

Россияне все чаще стали выставлять украденные у украинцев вещи на продажу. Так, на самом большом российском сайте бесплатных объявлений оккупанты после ротации выкладывают даже украденную мелочь. При этом в описании товара указывают, что вещь "украдена у украинца" или снята с пленника.

Об этом пишет сайт ТСН.

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На днях на интернет-платформе появилось объявление о продаже украинской монеты номиналом 5 копеек. Автор пишет, что хотел бы получить за свой товар 30 российских рублей, что эквивалентно 13 грн. 45 коп.

При этом добавил адрес, где можно забрать эти 5 копеек. Речь идет об улице Ленина, 77 станицы Медведевской Краснодарского края. По данным Google-сервисов, расстояние от Украины до этой станицы составляет более 1200 км.

Объявление о продаже украинской монеты номиналом 5 копеек. Фото: ТСН

Автор другого объявления пытается продать за 27 тыс. российских рублей берцы. Россиянин не стесняется, что эта обувь раньше принадлежала украинскому военнопленному.

Автор пытается продать берцы. Фото: ТСН

Что у них в голове

"В российском обществе к истории краж у украинцев, к истории "трофеев" относятся положительно. Поэтому используют это как средство повышения стоимости своей торговой позиции. Россияне пытаются продать такие товары, придавая им символическое значение. Для них это вещь, отобранная у врага. Неважно, отобрана ли она у детей, или у пожилых людей, или у военных. Мы для них — враги. Даже отобранная пачка сигарет с украинским шрифтом будет для россиянина символом его национального геройства", — объясняет украинский социально-политический психолог Валентин Ким.

Напомним, в Украине набирает обороты мошенническая схема: "Мама военного ВСУ".