Мелочь и обувь: украденные у украинцев вещи россияне активно выставляют на продажу
Россияне все чаще стали выставлять украденные у украинцев вещи на продажу. Так, на самом большом российском сайте бесплатных объявлений оккупанты после ротации выкладывают даже украденную мелочь. При этом в описании товара указывают, что вещь "украдена у украинца" или снята с пленника.
Об этом пишет сайт ТСН.
На днях на интернет-платформе появилось объявление о продаже украинской монеты номиналом 5 копеек. Автор пишет, что хотел бы получить за свой товар 30 российских рублей, что эквивалентно 13 грн. 45 коп.
При этом добавил адрес, где можно забрать эти 5 копеек. Речь идет об улице Ленина, 77 станицы Медведевской Краснодарского края. По данным Google-сервисов, расстояние от Украины до этой станицы составляет более 1200 км.
Автор другого объявления пытается продать за 27 тыс. российских рублей берцы. Россиянин не стесняется, что эта обувь раньше принадлежала украинскому военнопленному.
Что у них в голове
"В российском обществе к истории краж у украинцев, к истории "трофеев" относятся положительно. Поэтому используют это как средство повышения стоимости своей торговой позиции. Россияне пытаются продать такие товары, придавая им символическое значение. Для них это вещь, отобранная у врага. Неважно, отобрана ли она у детей, или у пожилых людей, или у военных. Мы для них — враги. Даже отобранная пачка сигарет с украинским шрифтом будет для россиянина символом его национального геройства", — объясняет украинский социально-политический психолог Валентин Ким.
Напомним, в Украине набирает обороты мошенническая схема: "Мама военного ВСУ".