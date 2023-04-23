ДТП без поліції: у яких випадках можна скористатися європротоколом та як його оформити

Оформлення дорожньої аварії. Фото: pixabay.com

У разі ДТП українці можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього потрібно оформити європротокол про ДТП — спеціальний документ для страхової компанії.

Про це повідомляє пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України.

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Що таке європротокол

Європротоколом вважається спеціальний бланк про аварію, який заповнюють учасники ДТП. Потім цей документ надається страховій службі для виплати відшкодування потерпілому.

Такий протокол можна заповнити у паперовому вигляді чи онлайн через систему "Електронний Європротокол".

За яких умов можна скористатися європротоколом

внаслідок аварії немає постраждалих чи загиблих;

учасники ДТП мають страхові поліси;

водії згодні щодо обставин ДТП, відсутні суперечки;

у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Якщо хоча б одна з цих умов невиконана, потрібно звернутися до поліції для реєстрації ДТП.

Як оформити європротокол

Учасники ДТП повинні мати при собі гаджети, аби зробити фото і відео наслідків аварії, а також документи:

ідентифікаційний код;

техпаспорт на автомобіль.

Які переваги дає оформлення європротоколу про ДТП

право залишити місце ДТП;

звільнення від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції України про настання ДТП;

звільнення від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП;

Варто зазначити, що учасники аварії повинні не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП звернутись у страхову компанію зі своїм примірником заповненого документа.

У відомстві наголосили, що при оформленні європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. З липня 2022 року такий ліміт становить 80 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні минулого року камери автофіксації виявили майже 2,09 млн порушень правил дорожнього руху. Водії сплатили штрафів на понад 382 млн грн.

Також повідомлялося, що у 2023 році українці, які мають у власності автомобілі, повинні сплатити податки на транспорт. Йдеться про авто, вартість яких 2,512 млн грн (375 мінімалок), і яким не більше п'яти років.

Також ми повідомляли, що в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Відповідні зміни затвердив український уряд.