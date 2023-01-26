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В Україні по-новому перевірятимуть п'яних водіїв: що змінилося

26 січня 2023 16:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Перевірка водіїв на алкогольне сп'яніння — в Україні діятимуть нові правила
Нове правило поширюватиметься також на перевірку наркотичного чи іншого сп'яніння, чи знаходження під впливом лікарських препаратів
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідні зміни затвердив уряд.

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Перевірка водіїв на сп'яніння — які зміни було внесено 

За новими правилами, огляд на місці зупинки автомобіля на алкогольне сп’яніння має проводитись з відеозаписом або в присутності двох свідків.

Так само будуть перевіряти й на наркотичне чи інше сп’яніння, чи знаходження під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

"Передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться із застосуванням технічних засобів відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обовʼязково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення", — відзначив Мельничук.

Перевірка водіїв на сп'яніння в Україні — які зміни було внесено

Яка доза алкоголю в крові допустима для водіїв

Закони України передбачають максимальну кількість алкоголю в крові водія 0,2 проміле. Це показник майже нульового вмісту алкоголю в тілі.

У всіх випадках, коли показник вищий за норму — водій має платити штраф. Крім того, передбачено позбавлення прав та позбавлення волі.

Яка доза алкоголю в крові допустима для водіїв

Які штрафи передбачені за водіння у стані алкогольного сп’яніння

Станом на 2023 рік в Україні діють наступні види покарання за водіння в стані алкогольного сп’яніння: 

  • Якщо таке порушення було здійснено вперше — штраф у розмірі 17 тис. грн й позбавлення водійського посвідчення на один рік. 
  • Якщо водій вдруге порушить закон — мусить сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн. Також на нього вже чекає позбавлення прав на три роки.
  • Якщо водія "зловлять" п’яним двічі впродовж одного року, йому доведеться попрощатись зі своїм авто, просидіти за ґратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тис. грн. Окрім цього, горе-водій не зможе керувати транспортом впродовж десяти років. 

Які штрафи передбачені за водіння у стані алкогольного сп’яніння

Нагадаємо, ми писали, що у мобільному застосунку "Дії" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації. 

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