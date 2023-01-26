Перевірка водіїв на алкогольне сп'яніння — в Україні діятимуть нові правила

Нове правило поширюватиметься також на перевірку наркотичного чи іншого сп'яніння, чи знаходження під впливом лікарських препаратів

В Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідні зміни затвердив уряд.

Перевірка водіїв на сп'яніння — які зміни було внесено

За новими правилами, огляд на місці зупинки автомобіля на алкогольне сп’яніння має проводитись з відеозаписом або в присутності двох свідків.

Так само будуть перевіряти й на наркотичне чи інше сп’яніння, чи знаходження під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

"Передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться із застосуванням технічних засобів відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обовʼязково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення", — відзначив Мельничук.

Яка доза алкоголю в крові допустима для водіїв

Закони України передбачають максимальну кількість алкоголю в крові водія 0,2 проміле. Це показник майже нульового вмісту алкоголю в тілі.

У всіх випадках, коли показник вищий за норму — водій має платити штраф. Крім того, передбачено позбавлення прав та позбавлення волі.

Які штрафи передбачені за водіння у стані алкогольного сп’яніння

Станом на 2023 рік в Україні діють наступні види покарання за водіння в стані алкогольного сп’яніння:

Якщо таке порушення було здійснено вперше — штраф у розмірі 17 тис. грн й позбавлення водійського посвідчення на один рік.

Якщо водій вдруге порушить закон — мусить сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн. Також на нього вже чекає позбавлення прав на три роки.

Якщо водія "зловлять" п’яним двічі впродовж одного року, йому доведеться попрощатись зі своїм авто, просидіти за ґратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тис. грн. Окрім цього, горе-водій не зможе керувати транспортом впродовж десяти років.

Нагадаємо, ми писали, що у мобільному застосунку "Дії" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації.