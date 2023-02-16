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Безпека на дорозі: нардепи готують новий штраф для водіїв

16 лютого 2023 13:50
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Перевезення тварин — українським водіям загрожують штрафи
За порушення правил пропонують запровадити адміністративну відповідальність
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв. Ризикуватимуть отримати їх ті автомобілісти, які перевозять в транспортних засобах тварин не належним чином або у спосіб, який заважає керуванню. 

Відповідний законопроєкт №9016 вже зареєстрований у парламенті.

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Ініціатори законопроєкту 

Авторами даного проєкту є народні депутати від групи "Відновлення України" Олександр Юрченко та Антоніна Славицька.

Мета впровадження закону 

За словами авторів документу, в країні "є практика, особливо серед жінок, під час керування транспортним засобом тримати на колінах, руках собак невеликих порід"

У зв'язку з цим є загроза, що тварина може відволікти водія чи заважати керуванню транспортним засобом.

Крім цього, у разі раптової зупинки чи зіткнення відсутність спеціальних засобів для перевезення чи надійних кріплень може призвести до травмування пасажирів, тварин або загибелі тварин. 

"У типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг", - йдеться у пояснювальній записці. 

Як перевозити тварину в авто: в Україні можуть ввести штрафи

Які правила будуть діяти у разі прийняття закону 

Згідно з документом, водія зобов’язують здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотримання водієм правил дорожнього руху. Однак, яким саме чином це має відбуватися, не уточнюють.

В пояснювальній записці вказано основними принципами, якими варто керуватися для безпечного транспортування домашніх тварин під час автомобільних поїздок:

  • забезпечення комфорту для тварини та водночас безпеки для пасажирів;
  • уникнення впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;
  • вибір спеціальних засобів для перевезення, що відповідають стандартам безпеки;
  • розташування та фіксація місця перевезення тварини поза межами переднього сидіння;
  • надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварини;
  • дотримання законодавства про транспортування тварин всередині країни та поза її межами.

Які штрафи загрожують водіям за неправильне перевезення тварин

Які штрафи загрожують водіям за неправильне перевезення тварин 

За порушення правил перевезення тварин пропонують запровадити адміністративну відповідальність:

  • штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 грн.
  • за повторне порушення упродовж року штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто 850 грн.

Пам'ятайте, слід дотримуватися правил дорожнього руху. Адже від цього залежить не тільки ваша безпека та вашої тварини, а й безпека усіх учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. 

Також ми писали, що у мобільному застосунку "Дія" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації. 

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