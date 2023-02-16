Перевезення тварин — українським водіям загрожують штрафи

За порушення правил пропонують запровадити адміністративну відповідальність

В Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв. Ризикуватимуть отримати їх ті автомобілісти, які перевозять в транспортних засобах тварин не належним чином або у спосіб, який заважає керуванню.

Відповідний законопроєкт №9016 вже зареєстрований у парламенті.

Ініціатори законопроєкту

Авторами даного проєкту є народні депутати від групи "Відновлення України" Олександр Юрченко та Антоніна Славицька.

Мета впровадження закону

За словами авторів документу, в країні "є практика, особливо серед жінок, під час керування транспортним засобом тримати на колінах, руках собак невеликих порід".

У зв'язку з цим є загроза, що тварина може відволікти водія чи заважати керуванню транспортним засобом.

Крім цього, у разі раптової зупинки чи зіткнення відсутність спеціальних засобів для перевезення чи надійних кріплень може призвести до травмування пасажирів, тварин або загибелі тварин.

"У типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг", - йдеться у пояснювальній записці.

Які правила будуть діяти у разі прийняття закону

Згідно з документом, водія зобов’язують здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотримання водієм правил дорожнього руху. Однак, яким саме чином це має відбуватися, не уточнюють.

В пояснювальній записці вказано основними принципами, якими варто керуватися для безпечного транспортування домашніх тварин під час автомобільних поїздок:

забезпечення комфорту для тварини та водночас безпеки для пасажирів;

уникнення впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;

вибір спеціальних засобів для перевезення, що відповідають стандартам безпеки;

розташування та фіксація місця перевезення тварини поза межами переднього сидіння;

надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварини;

дотримання законодавства про транспортування тварин всередині країни та поза її межами.

Які штрафи загрожують водіям за неправильне перевезення тварин

За порушення правил перевезення тварин пропонують запровадити адміністративну відповідальність:

штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 грн.

за повторне порушення упродовж року штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто 850 грн.

Пам'ятайте, слід дотримуватися правил дорожнього руху. Адже від цього залежить не тільки ваша безпека та вашої тварини, а й безпека усіх учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.

Також ми писали, що у мобільному застосунку "Дія" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації.