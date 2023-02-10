Як можуть покарати за неправильне використання аварійки — українських водіїв попередили

Якщо порушення спричинило аварійну ситуацію, водія можуть позбавити прав до 12 місяців

Багато ввічливих водіїв мають звичку на дорозі "моргати" аварійкою, щоб подякувати, попросити вибачення чи попередити інших автомобілістів. Та таке "спілкування" між учасниками руху може стати причиною солідного штрафу чи тимчасового позбавлення прав.

Про це йдеться в пункті 9 постанови "Про Правила дорожнього руху".

Коли потрібно вмикати аварійку

В ПДР чітко визначають ситуації, коли потрібно увімкнути аварійний сигнал. Зокрема скористатися ним можна:

при вимушеній зупинці на дорозі;

у разі зупинки на вимогу поліцейського;

під час засліплення водія світлом фар;

під час руху автомобіля з технічними несправностями;

на транспортному засобі, що буксирується;

на машині з розпізнавальними знаками, якою переміщують організовану групу дітей;

на всіх механічних транспортних засобах колони під час їхньої зупинки на дорозі;

у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Якщо трапилося ДТП, також необхідно розмістити знак аварійної зупинки. Якщо аварійна сигналізація з якихось причин не працює, водій повинен сповістити про це знак аварійної зупинки ззаду на транспортному засобі (9.11.а).

Яке покарання передбачене за неправильне використання аварійки

Згідно з правилами дорожнього руху за нецільове застосування аварійного сигналу передбачені штрафні санкції або попередження.

Якщо власник автомобіля порушив правила експлуатації аварійного сигналу, йому загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 425 грн.

Якщо увімкнення аварійки призвело до небезпечної ситуації на дорозі або якщо дія спричинила загрозу здоров’ю чи життю учасників руху, сума штрафу збільшується до 680 грн або замінюється на позбавлення права водити машиною терміном від 6 до 12 місяців.

Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.

Також ми писали, що у мобільному застосунку "Дія" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації.