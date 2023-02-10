Как могут наказать за неправильное использование аварийки — украинских водителей предупредили

Если нарушение повлекло за собой аварийную ситуацию, водителя могут лишить прав до 12 месяцев

Многие вежливые водители имеют привычку на дороге "моргать" аварийкой, чтобы поблагодарить, попросить прощения или предупредить других автомобилистов. Такое "общение" между участниками движения может стать причиной солидного штрафа или временного лишения прав.

Об этом говорится в пункте 9 постановления "О Правилах дорожного движения".

Когда нужно включать аварийку

В ПДД четко определяют ситуации, когда необходимо включить аварийный сигнал. В частности, воспользоваться им можно:

при вынужденной остановке на дороге;

в случае остановки по требованию полицейского;

при ослеплении водителя светом фар;

при движении автомобиля с техническими неисправностями;

на буксируемом транспортном средстве;

на машине с опознавательными знаками, по которой перемещают организованную группу детей;

на всех механических транспортных средствах колонны при их остановке на дороге;

в случае ДТП.

Если произошло ДТП, также необходимо разместить знак аварийной остановки. Если аварийная сигнализация по каким-либо причинам не работает, водитель должен известить знак аварийной остановки сзади на транспортном средстве (9.11.а).

Какое наказание предусмотрено за неправильное использование аварийки

Согласно правилам дорожного движения, за нецелевое применение аварийного сигнала предусмотрены штрафные санкции или предупреждение.

Если владелец автомобиля нарушил правила эксплуатации аварийного сигнала, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере 425 грн.

Если включение аварийки привело к опасной ситуации на дороге или если действие повлекло за собой угрозу здоровью или жизни участников движения, сумма штрафа увеличивается до 680 грн или заменяется лишением права водить машиной сроком от 6 до 12 месяцев.

Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.

Также мы писали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Теперь водители могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.