Українцям нагадали про штрафи за порушення ПДР до 17 тис. грн. — що треба знати

За деякі порушення вчинені повторно передбачено покарання у вигляді позбавлення водійських прав

Українським водіям нагадали про важливі діючи правила, за невиконання яких загрожують штрафи, деякі з них сягають до 17 тис. грн. Також водіїв попередили про можливі нововведення.

За які порушення ПДР водії в Україні можуть нарватися на покарання, розповіли uamotors.

Несправність габаритних вогнів — штрафи та нюанси

Згідно з українськими правилами дорожнього руху, водій перед початком руху має перевірити справність авто. У тому числі це стосується габаритних вогнів.

За керування автомобілем із несправними габаритними вогнями (темної пори доби) передбачено штраф у розмірі 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУпАП). Якщо порушення вчинено повторно протягом року, передбачено позбавлення права керування терміном від 3-х до 6-ти місяців (ч. 4 ст. 121 КУпАП).

Якщо несправність габаритних вогнів виникла в дорозі й водію про це не було відомо, така подія не є адміністративним правопорушенням, а приводом для усунення цих вад на місці. Штраф поліції в такому разі буде незаконним та підлягає скасуванню.

Також якщо несправність габаритного вогнів виникає в дорозі, то водій повинен вжити заходів для її усунення на місці, а якщо це зробити неможливо — рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту (п. 31. 5 ПДР).

Незаконне використання номерних знаків — що треба знати

КУоАП доповнили новою ст. 121-3 "Порушення вимог законодавства про використання номерних знаків транспортних засобів" та внесли зміни до ЗУ "Про дорожній рух".

Під забороною тепер незаконне використання номерних знаків:

Збройних сил України;

Національної гвардії України;

Національної поліції України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

Державної спеціальної служби транспорту;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації або дипломатичних представництв;

консульств та інших міжнародних організацій, які мають повний і частковий імунітет.

Також не можна прикривати їх склом, плівкою або брудом.

Порушення правил карається штрафом у розмірі 2550 грн. А у разі повторного порушення протягом року штраф зросте до 5 100 грн із позбавленням прав водіння терміном від 3 до 6 місяців.

Технічний огляд транспортних засобів

У зв'язку з воєнним станом влада прийняла рішення не вводити у 2023 році обов'язковий техогляд для всіх транспортних засобів. Найімовірніше, правило почне діяти після закінчення війни.

Тому зараз не підлягають обов’язковому технічному контролю:

легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку);

мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби — незалежно від строку експлуатації;

легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них — зі строком експлуатації до двох років;

технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України".

Проте наразі є перелік транспортних засобів, які все ж таки повинні періодично проходити огляд. Зараз обов’язковому технічному контролю підлягають транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.

Посилання на актуальний перелік суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю міститься у пункті 3 статті "Реєстрація суб’єктів ОТК" на сайті Головного сервісного центру МВС.

Якщо авто не пройде технічний огляд до зазначених термінів, або закінчиться зазначений термін від дати останнього техогляду, водія буде оштрафовано на суму 17 тис. грн (100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). При повторному порушенні йому загрожує позбавлення посвідчення водія.

Заміна літньої гуми на зимову — новий законопроєкт

Сезонна зміна шин може стати обов'язковою в Україні. Відповідний законопроєкт №8369 вже підготовила група народних депутатів та внесла до Верховної Ради.

Проєктом закону пропонується заборонити експлуатацію з 1 листопада по 31 березня транспортних засобів допустимою масою до 3,5 тонн, не оснащених зимовими або всесезонними шинами на всіх колесах. Для транспорту вагою понад 3,5 тонни в цей період обов'язковими стануть тільки зимові шини.

Також вносяться зміни ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення — запроваджується штраф за їзду літньою гумою взимку. Його розмір становитиме 340 гривень.

Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.

Також ми писали, що у мобільному застосунку "Дія" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації.