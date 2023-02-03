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Штрафы — 17 тыс. грн. и лишение прав: украинским водителям напомнили, за что грозит серьезное наказание

3 февраля 2023 12:55
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Украинцам напомнили о штрафах за нарушение ПДД до 17 тыс. грн. — что нужно знать
За некоторые нарушения совершенные повторно предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Украинским водителям напомнили о важных действующих правилах, за невыполнение которых грозят штрафы, некоторые из них достигают 17 тыс. грн. Также водителей предупредили о возможных нововведениях.

За какие нарушения ПДД водители в Украине могут нарваться на наказание, рассказали uamotors.

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Неисправность габаритных огней — штрафы и нюансы

Согласно украинским ПДД, водитель перед началом движения должен проверить исправность авто. Среди них это касается габаритных огней.

За управление автомобилем с неисправными габаритными огнями (темное время суток) предусмотрен штраф в размере 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУоАП). Если нарушение совершено повторно в течение года, предусмотрено лишение права управления сроком от 3 до 6 месяцев (ч. 4 ст. 121 КУоАП).

Если неисправность габаритных огней возникла в пути и водителю об этом не было известно, такое событие не административное правонарушение, а повод для устранения этих недостатков на месте. Штраф полиции в этом случае будет незаконным и подлежит отмене.

Также если неисправность габаритных огней возникает в пути, то водитель должен принять меры по ее устранению на месте, а если это сделать невозможно — двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонту (п. 31. 5 ПДД).

Неисправность габаритных огней — штрафы и нюансы

Незаконное использование номерных знаков — что нужно знать

КУоАП дополнили новой ст. 121-3 "Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств" и внесли изменения в ЗУ "О дорожном движении".

Под запретом теперь незаконное использование номерных знаков:

  • Вооруженных сил Украины;
  • Национальной гвардии Украины;
  • Национальной полиции Украины;
  • Государственной пограничной службы Украины;
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации или дипломатических представительств;
  • консульств и других международных организаций, обладающих полным и частичным иммунитетом.

Также нельзя прикрывать их стеклом, плёнкой или грязью.

Нарушение правил карается штрафом в размере 2550 грн. А в случае повторного нарушения в течение года штраф возрастет до 5100 грн. с лишением прав вождения на срок от 3 до 6 месяцев.

Незаконное использование номерных знаков — что нужно знать

Технический осмотр транспортных средств

В связи с военным положением власти приняли решение не вводить в 2023 году обязательный техосмотр для всех транспортных средств. Скорее всего правило начнет действовать после окончания войны.

Поэтому сейчас не подлежат обязательному техническому контролю:

  • легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли);
  • мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства независимо от срока эксплуатации;
  • легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонн, прицепы к ним — со сроком эксплуатации до двух лет;
  • технические средства для агропромышленного комплекса, определенные Законом "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".

Однако есть перечень транспортных средств, которые все же должны периодически проходить осмотр. В настоящее время обязательному техническому контролю подлежат транспортные средства, участвующие в дорожном движении и зарегистрированные территориальными органами Министерства внутренних дел Украины.

Ссылка на актуальный список субъектов проведения обязательного технического контроля содержится в пункте 3 статьи "Регистрация субъектов ОТК" на сайте Главного сервисного центра МВД.

Если авто не пройдет техническое освидетельствование до указанных сроков, или истечет указанный срок от даты последнего техосмотра, водитель будет оштрафован на сумму 17 тыс. грн. (100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). При повторном нарушении ему грозит лишение водительского удостоверения.

Техосмотр авто в 2023 году: что нужно знать

Замена летней резины на зимнюю — новый законопроект

Сезонная замена шин может стать обязательной в Украине. Соответствующий законопроект №8369 уже подготовила группа народных депутатов и внесла в Верховную Раду.

Проект закона предлагает запретить эксплуатацию с 1 ноября по 31 марта транспортных средств допустимой массой до 3,5 тонн, не оснащенных зимними или всесезонными шинами на всех колесах. Для транспорта весом более 3,5 тонн в этот период обязательными станут только зимние шины.

Также вносятся изменения в ч. 1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях — вводится штраф за езду летней резиной зимой. Его размер составит 340 грн.

Замена летней резины на зимнюю — новый законопроект

Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.

Также мы писали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Теперь водители могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.

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