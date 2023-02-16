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Безопасность на дороге: нардепы готовят новый штраф для водителей

16 февраля 2023 13:50
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Перевозки животных — украинским водителям грозят штрафы
За нарушение правил предлагают ввести административную ответственность
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине планируется ввести новые штрафы для водителей. Получить их рискуют автомобилисты, перевозящие в транспортных средствах животных не должным образом или способом, который мешает управлению.

Соответствующий законопроект №9016 уже зарегистрирован в парламенте.

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Инициаторы законопроекта

Авторами данного проекта народные депутаты от группы "Восстановление Украины" Александр Юрченко и Антонина Славицкая.

Цель введения закона

По словам авторов документа, в стране "есть практика, особенно среди женщин, во время управления транспортным средством держать на коленях, руках собак небольших пород".

В связи с этим есть угроза, что животное может отвлечь водителя или мешать управлению транспортным средством.

Кроме этого, в случае внезапной остановки или столкновения, отсутствие специальных средств для перевозки или надежных креплений может привести к травмированию пассажиров, животных или гибели животных.

"В типичном дорожно-транспортном происшествии при скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг", — говорится в пояснительной записке.

Как перевозить животное в авто: в Украине могут ввести штрафы

Какие правила будут действовать в случае принятия закона

Согласно документу, водителя обязывают осуществлять перевозку в транспортных средствах животных способом, не мешающим управлению транспортным средством и соблюдением водителем правил дорожного движения. Однако каким образом это должно происходить, не уточняют.

В пояснительной записке указаны основные принципы, которыми следует руководствоваться для безопасной транспортировки домашних животных во время автомобильных поездок:

  • обеспечение комфорта для животных и одновременно безопасности для пассажиров;
  • избегание влияния животного на соблюдение водителем правил дорожного движения;
  • выбор специальных средств для перевозки, отвечающих стандартам безопасности;
  • расположение и фиксация места перевозки животного вне переднего сиденья;
  • надежное крепление любых средств для перевозки животного;
  • соблюдение законодательства о транспортировке животных внутри страны и за ее пределами.

Какие штрафы угрожают водителям за неправильную перевозку животных

Какие штрафы угрожают водителям за неправильную перевозку животных

За нарушение правил перевозки животных предлагают ввести административную ответственность:

  • штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 грн.
  • за повторное нарушение в течение года штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть 850 грн.

Помните, следует соблюдать правила дорожного движения. Ведь от этого зависит не только ваша безопасность и вашего животного, но и безопасность всех участников дорожного движения.

Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.

Также мы писали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Теперь водители могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.

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