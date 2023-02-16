Перевозки животных — украинским водителям грозят штрафы

Безопасность на дороге: нардепы готовят новый штраф для водителей
В Украине планируется ввести новые штрафы для водителей. Получить их рискуют автомобилисты, перевозящие в транспортных средствах животных не должным образом или способом, который мешает управлению.
Соответствующий законопроект №9016 уже зарегистрирован в парламенте.
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Инициаторы законопроекта
Авторами данного проекта народные депутаты от группы "Восстановление Украины" Александр Юрченко и Антонина Славицкая.
Цель введения закона
По словам авторов документа, в стране "есть практика, особенно среди женщин, во время управления транспортным средством держать на коленях, руках собак небольших пород".
В связи с этим есть угроза, что животное может отвлечь водителя или мешать управлению транспортным средством.
Кроме этого, в случае внезапной остановки или столкновения, отсутствие специальных средств для перевозки или надежных креплений может привести к травмированию пассажиров, животных или гибели животных.
"В типичном дорожно-транспортном происшествии при скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг", — говорится в пояснительной записке.
Какие правила будут действовать в случае принятия закона
Согласно документу, водителя обязывают осуществлять перевозку в транспортных средствах животных способом, не мешающим управлению транспортным средством и соблюдением водителем правил дорожного движения. Однако каким образом это должно происходить, не уточняют.
В пояснительной записке указаны основные принципы, которыми следует руководствоваться для безопасной транспортировки домашних животных во время автомобильных поездок:
- обеспечение комфорта для животных и одновременно безопасности для пассажиров;
- избегание влияния животного на соблюдение водителем правил дорожного движения;
- выбор специальных средств для перевозки, отвечающих стандартам безопасности;
- расположение и фиксация места перевозки животного вне переднего сиденья;
- надежное крепление любых средств для перевозки животного;
- соблюдение законодательства о транспортировке животных внутри страны и за ее пределами.
Какие штрафы угрожают водителям за неправильную перевозку животных
За нарушение правил перевозки животных предлагают ввести административную ответственность:
- штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 грн.
- за повторное нарушение в течение года штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть 850 грн.
Помните, следует соблюдать правила дорожного движения. Ведь от этого зависит не только ваша безопасность и вашего животного, но и безопасность всех участников дорожного движения.
Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.
Также мы писали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Теперь водители могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.