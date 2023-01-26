Проверка водителей на алкогольное опьянение — в Украине будут действовать новые правила

Новое правило будет распространяться также на проверку наркотического или иного опьянения или нахождение под влиянием лекарственных препаратов

В Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующие изменения утвердило правительство.

Проверка водителей на опьянение — какие изменения были внесены

По новым правилам осмотр на месте остановки автомобиля на алкогольное опьянение должен проводиться с видеозаписью или в присутствии двух свидетелей.

Так же будут проверять и на наркотическое или иное опьянение, или нахождение под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

"Предполагается, что осмотр на месте остановки транспортного средства проводится с применением технических средств видеозаписи, а в случае невозможности применения таких средств осмотр проводится в присутствии двух свидетелей. Материалы видеозаписи обязательно приобщаются к протоколу об административном правонарушении", — отметил Мельничук.

Какая доза алкоголя в крови допустима для водителей

Законы Украины предусматривают максимальное количество алкоголя в крови водителя 0,2 промилле. Это показатель почти нулевого содержания алкоголя в теле.

Во всех случаях, когда показатель выше нормы, водитель должен платить штраф. Кроме того, предусмотрено лишение прав, а также лишение свободы.

Какие штрафы предусмотрены за вождение в состоянии алкогольного опьянения

По состоянию на 2023 год в Украине действуют следующие виды наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения:

Если такое нарушение было совершено впервые — штраф в размере 17 тыс. грн и лишение водительского удостоверения на один год.

Если водитель во второй раз нарушит закон, должен заплатить штраф в размере 34 тыс. грн. Также его уже ждет лишение прав на три года.

Если водителя "поймают" пьяным дважды в течение одного года, ему придется попрощаться со своим авто, просидеть за решеткой 15 суток и уплатить штраф в 51 тыс. грн. Кроме того, горе-водитель не сможет управлять транспортом в течение десяти лет.

Напомним, мы писали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Теперь водители могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.