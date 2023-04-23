ДТП без полиции: в каких случаях можно воспользоваться европротоколом и как его оформить
В случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого нужно оформить европротокол о ДТП — специальный документ для страховой компании.
Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Что такое европротокол
Европротоколом считается специальный бланк об аварии, заполняемый участниками ДТП. Затем этот документ предоставляется страховой службе для выплаты возмещения потерпевшему.
Такой протокол можно заполнить в бумажном виде или через систему "Электронный Европротокол".
При каких условиях можно воспользоваться европротоколом
- В результате аварии нет пострадавших или погибших;
- участники ДТП имеют страховые полисы;
- водители согласны по обстоятельствам ДТП, отсутствуют споры;
- у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.
Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, следует обратиться в полицию для регистрации ДТП.
Как оформить европротокол
Участники ДТП должны иметь при себе гаджеты, чтобы сделать фото и видео последствий аварии, а также документы:
- идентификационный код;
- техпаспорт на автомобиль.
Какие преимущества дает оформление европротокола о ДТП
- Право покинуть место ДТП;
- освобождение от обязанности информировать соответствующее подразделение Национальной полиции Украины о наступлении ДТП;
- освобождение от административной ответственности, предусмотренной за ДТП;
Следует отметить, что участники аварии должны не позднее трех рабочих дней с даты ДТП обратиться в страховую компанию со своим экземпляром заполненного документа.
В ведомстве подчеркнули, что при оформлении европротокола страховое возмещение дополнительно лимитировано. С июля 2022 года такой лимит составляет 80 тыс. грн.
Напомним, ранее сообщалось, что Украине в прошлом году камеры автофиксации обнаружили почти 2,09 млн нарушений ПДД. Водители уплатили штрафы более чем на 382 млн грн.
Также сообщалось, что в 2023 году украинцы, имеющие в собственности автомобили, должны уплатить налоги на транспорт. Речь идет об автомобилях, стоимость которых 2,512 млн грн (375 минималок), и которым не больше пяти лет.
Также мы сообщали, что в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.