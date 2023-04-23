ДТП без полиции: в каких случаях можно воспользоваться европротоколом и как его оформить

Оформление дорожной аварии. Фото: pixabay.com

В случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого нужно оформить европротокол о ДТП — специальный документ для страховой компании.

Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

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Что такое европротокол

Европротоколом считается специальный бланк об аварии, заполняемый участниками ДТП. Затем этот документ предоставляется страховой службе для выплаты возмещения потерпевшему.

Такой протокол можно заполнить в бумажном виде или через систему "Электронный Европротокол".

При каких условиях можно воспользоваться европротоколом

В результате аварии нет пострадавших или погибших;

участники ДТП имеют страховые полисы;

водители согласны по обстоятельствам ДТП, отсутствуют споры;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, следует обратиться в полицию для регистрации ДТП.

Как оформить европротокол

Участники ДТП должны иметь при себе гаджеты, чтобы сделать фото и видео последствий аварии, а также документы:

идентификационный код;

техпаспорт на автомобиль.

Какие преимущества дает оформление европротокола о ДТП

Право покинуть место ДТП;

освобождение от обязанности информировать соответствующее подразделение Национальной полиции Украины о наступлении ДТП;

освобождение от административной ответственности, предусмотренной за ДТП;

Следует отметить, что участники аварии должны не позднее трех рабочих дней с даты ДТП обратиться в страховую компанию со своим экземпляром заполненного документа.

В ведомстве подчеркнули, что при оформлении европротокола страховое возмещение дополнительно лимитировано. С июля 2022 года такой лимит составляет 80 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине в прошлом году камеры автофиксации обнаружили почти 2,09 млн нарушений ПДД. Водители уплатили штрафы более чем на 382 млн грн.

Также сообщалось, что в 2023 году украинцы, имеющие в собственности автомобили, должны уплатить налоги на транспорт. Речь идет об автомобилях, стоимость которых 2,512 млн грн (375 минималок), и которым не больше пяти лет.

Также мы сообщали, что в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.