Дуже складна оптична ілюзія: лише 1% знайде приховану у листі жабу

Десь тут сховалася жаба. Малюнок: Fresherslive.

Дуже мало людей з надзвичайно гострим зором можуть знайти заховану жабу в цій оптичній ілюзії. Спробуйте зробити це, навіть без ліміту часу.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

Читайте також:

Існує багато різних типів оптичних ілюзій, ось кілька найпоширеніших:

Геометричні ілюзії. Ці ілюзії включають квадрати, кільця і кола тощо. Показано, як вони змінюють розмір або форму залежно від оточення. Неоднозначні ілюзії. Ці зображення можна побачити більш як в один спосіб. Тож мозку доводиться обирати між різними інтерпретаціями. Ілюзії руху. Зображення створюють враження руху або переміщення, навіть якщо його насправді немає. Кольорові ілюзії. Наприклад, ілюзія показує два квадрати різних відтінків сірого, які здаються одним кольором завдяки тіням навколо. Когнітивні ілюзії. Коли мозок намагається обробити суперечливу інформацію, наприклад, прочитати слово "синій", коли воно написане червоним чорнилом.

Ви вже знайшли жабу в листі? Якщо ні, то не засмучуйтеся. Ми самі її загубили.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.