Дуже складна оптична ілюзія: лише 1% знайде приховану у листі жабу
5 жовтня 2023 07:25
Десь тут сховалася жаба. Малюнок: Fresherslive.
Дуже мало людей з надзвичайно гострим зором можуть знайти заховану жабу в цій оптичній ілюзії. Спробуйте зробити це, навіть без ліміту часу.
Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.
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Існує багато різних типів оптичних ілюзій, ось кілька найпоширеніших:
- Геометричні ілюзії. Ці ілюзії включають квадрати, кільця і кола тощо. Показано, як вони змінюють розмір або форму залежно від оточення.
- Неоднозначні ілюзії. Ці зображення можна побачити більш як в один спосіб. Тож мозку доводиться обирати між різними інтерпретаціями.
- Ілюзії руху. Зображення створюють враження руху або переміщення, навіть якщо його насправді немає.
- Кольорові ілюзії. Наприклад, ілюзія показує два квадрати різних відтінків сірого, які здаються одним кольором завдяки тіням навколо.
- Когнітивні ілюзії. Коли мозок намагається обробити суперечливу інформацію, наприклад, прочитати слово "синій", коли воно написане червоним чорнилом.
Ви вже знайшли жабу в листі? Якщо ні, то не засмучуйтеся. Ми самі її загубили.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.