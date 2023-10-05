Очень сложная оптическая иллюзия: только 1% найдет скрытую в листьях лягушку

Где-то тут спряталась лягушка. Рисунок: Fresherslive.

Очень мало людей с очень острым зрением могут найти спрятанную лягушку в этой оптической иллюзии. Попытайтесь сделать это, даже без лимита времени.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

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Существует много разных типов оптических иллюзий, вот несколько самых распространенных:

Геометрические иллюзии. Эти иллюзии включают квадраты, кольца и круги. Показано, как они изменяют размер или форму в зависимости от окружающих. Неоднозначны иллюзии. Эти изображения можно увидеть более чем одним способом. Поэтому мозгу приходится выбирать между разными интерпретациями. Иллюзии движения. Изображения создают впечатление движения или перемещения, даже если его нет. Цветные иллюзии. Например, иллюзия показывает два квадрата разных оттенков серого, которые кажутся одним цветом благодаря теням вокруг. Когнитивные иллюзии. Когда мозг пытается обработать противоречивую информацию, например, прочесть слово "синий", когда оно написано красными чернилами.

Вы уже нашли лягушку в листьях? Если нет, то не огорчайтесь. Мы сами ее потеряли.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.