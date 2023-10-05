Очень сложная оптическая иллюзия: только 1% найдет скрытую в листьях лягушку
5 октября 2023 07:25
Где-то тут спряталась лягушка. Рисунок: Fresherslive.
Очень мало людей с очень острым зрением могут найти спрятанную лягушку в этой оптической иллюзии. Попытайтесь сделать это, даже без лимита времени.
Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.
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Существует много разных типов оптических иллюзий, вот несколько самых распространенных:
- Геометрические иллюзии. Эти иллюзии включают квадраты, кольца и круги. Показано, как они изменяют размер или форму в зависимости от окружающих.
- Неоднозначны иллюзии. Эти изображения можно увидеть более чем одним способом. Поэтому мозгу приходится выбирать между разными интерпретациями.
- Иллюзии движения. Изображения создают впечатление движения или перемещения, даже если его нет.
- Цветные иллюзии. Например, иллюзия показывает два квадрата разных оттенков серого, которые кажутся одним цветом благодаря теням вокруг.
- Когнитивные иллюзии. Когда мозг пытается обработать противоречивую информацию, например, прочесть слово "синий", когда оно написано красными чернилами.
Вы уже нашли лягушку в листьях? Если нет, то не огорчайтесь. Мы сами ее потеряли.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.