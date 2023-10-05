Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Очень сложная оптическая иллюзия: только 1% найдет скрытую в листьях лягушку arrow

Очень сложная оптическая иллюзия: только 1% найдет скрытую в листьях лягушку

5 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Очень сложная оптическая иллюзия: только 1% найдет скрытую в листьях лягушку
Где-то тут спряталась лягушка. Рисунок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Очень мало людей с очень острым зрением могут найти спрятанную лягушку в этой оптической иллюзии. Попытайтесь сделать это, даже без лимита времени.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

Читайте также:

Существует много разных типов оптических иллюзий, вот несколько самых распространенных:

  1. Геометрические иллюзии. Эти иллюзии включают квадраты, кольца и круги. Показано, как они изменяют размер или форму в зависимости от окружающих.
  2. Неоднозначны иллюзии. Эти изображения можно увидеть более чем одним способом. Поэтому мозгу приходится выбирать между разными интерпретациями.
  3. Иллюзии движения. Изображения создают впечатление движения или перемещения, даже если его нет.
  4. Цветные иллюзии. Например, иллюзия показывает два квадрата разных оттенков серого, которые кажутся одним цветом благодаря теням вокруг.
  5. Когнитивные иллюзии. Когда мозг пытается обработать противоречивую информацию, например, прочесть слово "синий", когда оно написано красными чернилами.

Вы уже нашли лягушку в листьях? Если нет, то не огорчайтесь. Мы сами ее потеряли.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз