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Е-рецепти на ліки: у МОЗ розповіли про найпоширеніші міфи

1 квітня 2023 22:12
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МОЗ України роз'яснило три головні міф про електронні рецепти
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні з 1 квітня всі рецептурні препарати почнуть продавати за електронними рецептами. У багатьох це викликало обурення, шок або ж навпаки жарти.

МОЗ України вирішило роз'яснити три головні міфи, в яких помиляється більшість українців у зв'язку з нововведенням.

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Міф №1 На всі ліки тепер буде потрібен рецепт

Правда: Ні, рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Міф №2 Рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом

Правда: Ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків.

Міф №3 За відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки

Правда: За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні набув чинності новий закон, відповідно до якого низка ліків, які до цього моменту відпускалися лише за паперовим рецептом, тепер можуть бути придбані за допомогою електронного рецепта. 

Однак, згідно з новими правилами, більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану, згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року. 

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