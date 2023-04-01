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Е-рецепты на лекарства: в Минздраве рассказали о самых распространенных мифах

1 апреля 2023 22:12
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Минздрав Украины разъяснил три главных мифа об электронных рецептах
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине с 1 апреля все рецептурные препараты начнут продавать по электронным рецептам. У многих это вызывало возмущение, шок или наоборот шутки.

Минздрав Украины решил разъяснить три главных мифа, в которых ошибается большинство украинцев в связи с нововведением.

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Миф №1 На все лекарства теперь потребуется рецепт

Правда: Нет, рецепт нужен только на рецептурное лекарство. Минздрав не изменяет список и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Миф №2 Рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту

Правда: Нет, лекарство можно приобрести как по бумажному, так и е-рецепту. При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, поэтому удобнее в частности и при регулярном приеме лекарств.

Миф №3 При отсутствии света будет невозможно получить рецепт на лекарства

Правда: При отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

Напомним, с 1 апреля в Украине вступил в силу новый закон, согласно которому ряд лекарств, которые к этому моменту отпускались только по бумажному рецепту, теперь могут быть приобретены с помощью электронного рецепта.

Однако согласно новым правилам, большинство рецептурных лекарств могут продаваться без рецепта во время военного положения, согласно постановлению Кабмина от 7 мая 2022 года.

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