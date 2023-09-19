Через 3 місяці після теракту: Єрмак приголомшив кадрами Каховського водосховища

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Три місяці тому, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до однієї з найбільших екологічних катастроф в історії України. Наразі колишнє повноводне Каховське море заростає бур'янами.

Кадри сучасного вигляду Каховського водосховища оприлюднив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Який має вигляд Каховське водосховище зараз

Так, Єрмак оприлюднив відео, на якому видно на що перетворилася Каховська ГЕС. Всього через три місяці після теракту Росії колишнє водосховище стало пустелею з камінням та бурхливою рослинністю.

Нагадаємо, що після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС сталося обміління Північнокримського каналу. Відтак, на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель.

Також ми писали, що території колишнього Каховського водосховища поступово вкриваються рослинами та перетворюються на долину. Природоохоронці Національного природного парку "Кам’янська Січ" насіяли там трави, аби запобігти пиловим бурям і розповсюдженню чужорідних видів.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.