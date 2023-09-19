Через 3 месяца после теракта: Ермак ошеломил кадрами Каховского водохранилища

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Три месяца назад, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к одной из крупнейших экологических катастроф в истории Украины. В настоящее время бывшее полноводное Каховское море зарастает сорняками.

Кадры современного вида Каховского водохранилища обнародовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Так, Ермак обнародовал видео, на котором видно, во что превратилась Каховская ГЭС. Спустя всего три месяца после теракта России бывшее водохранилище стало пустыней с камнями и бурной растительностью.

Напомним, что после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС произошло обмеление Северокрымского канала. Следовательно, на юге Херсонской, Запорожской областей и в Крыму затронулся вопрос водоснабжения и орошения сельскохозяйственных земель.

Также мы писали, что территории бывшего Каховского водохранилища постепенно покрываются растениями и превращаются в долину. Природоохранники Национального природного парка "Каменская Сечь" насеяли там травы, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по восстановлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.