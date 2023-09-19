Через 3 месяца после теракта: Ермак ошеломил кадрами Каховского водохранилища
Три месяца назад, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к одной из крупнейших экологических катастроф в истории Украины. В настоящее время бывшее полноводное Каховское море зарастает сорняками.
Кадры современного вида Каховского водохранилища обнародовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Как выглядит Каховское водохранилище сейчас
Так, Ермак обнародовал видео, на котором видно, во что превратилась Каховская ГЭС. Спустя всего три месяца после теракта России бывшее водохранилище стало пустыней с камнями и бурной растительностью.
Напомним, что после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС произошло обмеление Северокрымского канала. Следовательно, на юге Херсонской, Запорожской областей и в Крыму затронулся вопрос водоснабжения и орошения сельскохозяйственных земель.
Также мы писали, что территории бывшего Каховского водохранилища постепенно покрываются растениями и превращаются в долину. Природоохранники Национального природного парка "Каменская Сечь" насеяли там травы, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.
Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по восстановлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.