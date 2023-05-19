До Чорнобильського заповідника завітав птах із Середземномор'я

Птах мартин скельний, якого помітили в Чорнобильському радіаційному заповіднику. Фото: facebook.com / zapovidnyk2018 / Сергій Домашевський

У Чорнобильському заповіднику виявили новий вид птахів — мартин скельний (Larus michahellis). Цікаво, що ця пташка поширена в Середземноморському регіоні.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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Зазначається, що птах був помічений трансмітером в Польщі навесні 2021 року. Над Заповідником мартин пролетів на початку травня цьогоріч по лівому березі річки Прип’ять на північний захід.

"Завдяки використанню супутникових передавачів, на заповідній території були отримані дані по чотирьох нових видах пернатих — орел-могильник (Угорщина), мартин делаверський (Польща), орел яструбиний (Франція), і ось відтепер — мартин скельний", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що таким чином у Заповіднику зареєстровано 226 видів птахів.

Нагадаємо, що в Чорнобильському заповіднику помітили двох схожих між собою лосів. Працівники вважають, що тварини є двійнятами, які виросли окремо, але згодом "впізнали" одне одного й стали нерозлучні.