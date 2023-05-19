Чернобыльский заповедник посетила птица из Средиземноморья

Птица мартин скальный, которую заметили в Чернобыльском радиационном заповеднике. Фото: facebook.com / zapovidnyk2018 / Сергей Домашевский

В Чернобыльском заповеднике обнаружили новый вид птиц — скальный мартин (Larus michahellis). Интересно, что эта птица распространена в Средиземноморском регионе.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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Отмечается, что птица была замечена трансмиттером в Польше весной 2021 года. Над Заповедником мартин пролетел в начале мая по левому берегу реки Припять на северо-запад.

"Благодаря использованию спутниковых передатчиков, на заповедной территории были получены данные по четырем новым видам пернатых — орел-могильник (Венгрия), мартин делаверский (Польша), орел ястребиный (Франция), и вот теперь — мартин скальный", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что таким образом в Заповеднике зарегистрировано 226 видов птиц.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике заметили двух похожих между собой лосей. Сотрудники считают, что животные являются двойняшками, которые выросли отдельно, но впоследствии "узнали" друг друга и стали неразлучны.