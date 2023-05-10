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До кінця століття половина Землі опиниться у інших кліматичних зонах, — науковці

10 травня 2023 11:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
До кінця століття половина Землі опиниться у інших кліматичних зонах, — науковці
Узбережжя Середземного моря в районі Генуї. Pixabay/Gianluca
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Від 38 до 50% земної суші до кінця поточного століття перейдуть в інші кліматичні зони. Клімат на планеті в цілому стане значно посушливішим через зміни, які загрожують справжньою катастрофою.

Про це повідомило видання Science alert.

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Зміни кліматичних зон

Науковці університету Вірджинії припускають, що до 2100 року на великій частині території Землі погодні умови зміняться настільки серйозно, що можна буде говорити про зміну кліматичних зон.

"Прогнозується, що до кінця століття від 38 до 50% світової суші буде у кліматичній зоні, відмінній від сьогоднішньої", — наголосили дослідники на чолі із кліматологом Полом Дірмейєром.

Посуха, тропіки та північ

Так, до кінця поточного століття тропіки займатимуть 25% суші Землі, на відміну від нинішніх 23%.

Науковці стверджують, що клімат на планеті в цілому стане посушливішою.

Але найбільше змін очікується у холодних кліматичних зонах Північної Америки і Європи. Тут клімат зміниться орієнтовно на 66% та 89% території відповідно.

Нагадаємо, що через глобальне потепління країни Азії встановили новий температурний рекорд.

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