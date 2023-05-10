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К концу века половина Земли окажется в других климатических зонах, — ученые

10 мая 2023 11:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
К концу века половина Земли окажется в других климатических зонах, — ученые
Побережье Средиземного моря в районе Генуи. Pixabay/Gianluca
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

От 38 до 50% земной суши к концу текущего столетия перейдут в другие климатические зоны. Климат на планете в целом станет значительно более засушливым из-за изменений, которые угрожают настоящей катастрофой.

Об этом сообщило издание Science alert.

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Изменения климатических зон

Ученые университета Вирджинии предполагают, что к 2100 году на большой части территории Земли погодные условия изменятся настолько серьезно, что можно будет говорить об изменении климатических зон.

"Прогнозируется, что к концу века от 38 до 50% мировой суши будет в климатической зоне, отличающейся от сегодняшней", — подчеркнули исследователи во главе с климатологом Полом Дирмейером.

Засуха, тропики и север

Так, к концу текущего столетия тропики будут занимать 25% суши Земли, в отличие от нынешних 23%.

Ученые утверждают, что климат на планете в целом станет более засушливым.

Но больше всего изменений ожидается в холодных климатических зонах Северной Америки и Европы. Здесь климат изменится ориентировочно на 66% и 89% территории соответственно.

Напомним, что из-за глобального потепления страны Азии установили новый температурный рекорд.

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