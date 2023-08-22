Екологи та вчені стривожені: Японія розпочне скидати забруднену воду з Фукусіми в океан

Експерти МАГАТЕ біля Фукусіми. Фото: REUTERS

Цього тижня, починаючи з 24 серпня, Японія розпочне скидати забруднену радіоактивну воду з АЕС Фукусіма-1 в океан. Відповідне рішення було ухвалене спільно з експертами МАГАТЕ.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає видання The Guardian.

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Скидання води з Фукусіми

За словами Кісіди, погодні та океанічні умови дозволяють розпочати скидання води з АЕС у четвер. Він попросив оператора станції підготуватися до цього, згідно із затвердженими планами.

Усього планують утилізувати 1 мільйон тонн води.

Відповідне рішення ухвалила японська влада спільно з експертами МАГАТЕ. Відомо, що організація декілька років проводила дослідження на станції, вивчаючи майбутній вплив скидання води на світовий океан та людство.

Нещодавно у МАГАТЕ оприлюднили результати дослідження, заявивши, що "радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище буде незначним".

Критика світової спільноти

Однак, дане рішення не сподобалось низці країн, адже, вода містить тритій та радіоактивну речовину, яких не можна позбутися за допомогою фільтрації води.

Відтак, Гонконг, який є важливим ринком для експорту японських морепродуктів, пригрозив обмеженнями у відповідь. Водночас Південна Корея та Китай заборонили імпорт морської продукції з Японії.

Організація Грінпіс також не схвалила рішення про скидання води з Фукусіми. За словами експертів, велика кількість радіоактивних речовин буде розсіяна в море впродовж наступних десятиліть.

Прем'єр Японії Кісіда, зважаючи на ці заперечення, все ж таки наполіг на реалізації даного плану. За його словами, це потрібний крок, щоб вивести з експлуатації Фукусіму та відродити територію.

"Я обіцяю, що ми візьмемо на себе всю відповідальність за те, щоб рибна промисловість могла продовжувати заробляти на життя, навіть якщо на це знадобляться десятиліття", — сказав він.

Нагадаємо, через людську діяльність Світовий океан дедалі більше потерпає від різноманітного сміття. Навіть пори те, що кількість викидів відходів в океан зменшилася, сміття зберігається у воді довгий час.