Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Екологи та вчені стривожені: Японія розпочне скидати забруднену воду з Фукусіми в океан arrow

Екологи та вчені стривожені: Японія розпочне скидати забруднену воду з Фукусіми в океан

22 серпня 2023 09:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Екологи та вчені стривожені: Японія розпочне скидати забруднену воду з Фукусіми в океан
Експерти МАГАТЕ біля Фукусіми. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Цього тижня, починаючи з 24 серпня, Японія розпочне скидати забруднену радіоактивну воду з АЕС Фукусіма-1 в океан. Відповідне рішення було ухвалене спільно з експертами МАГАТЕ. 

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає видання The Guardian. 

Читайте також:

Скидання води з Фукусіми

За словами Кісіди, погодні та океанічні умови дозволяють розпочати скидання води з АЕС у четвер. Він попросив оператора станції підготуватися до цього, згідно із затвердженими планами. 

Усього планують утилізувати 1 мільйон тонн води. 

Відповідне рішення ухвалила японська влада спільно з експертами МАГАТЕ. Відомо, що організація декілька років проводила дослідження на станції, вивчаючи майбутній вплив скидання води на світовий океан та людство. 

Нещодавно у МАГАТЕ оприлюднили результати дослідження, заявивши, що "радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище буде незначним". 

Критика світової спільноти

Однак, дане рішення не сподобалось низці країн, адже, вода містить тритій та радіоактивну речовину, яких не можна позбутися за допомогою фільтрації води.

Відтак, Гонконг, який є важливим ринком для експорту японських морепродуктів, пригрозив обмеженнями у відповідь. Водночас Південна Корея та Китай заборонили імпорт морської продукції з Японії. 

Організація Грінпіс також не схвалила рішення про скидання води з Фукусіми. За словами експертів, велика кількість радіоактивних речовин буде розсіяна в море впродовж наступних десятиліть. 

Прем'єр Японії Кісіда, зважаючи на ці заперечення, все ж таки наполіг на реалізації даного плану. За його словами, це потрібний крок, щоб вивести з експлуатації Фукусіму та відродити територію. 

"Я обіцяю, що ми візьмемо на себе всю відповідальність за те, щоб рибна промисловість могла продовжувати заробляти на життя, навіть якщо на це знадобляться десятиліття", — сказав він.

Нагадаємо, через людську діяльність Світовий океан дедалі більше потерпає від різноманітного сміття. Навіть пори те, що кількість викидів відходів в океан зменшилася, сміття зберігається у воді довгий час.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз