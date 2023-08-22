Экологи и ученые встревожены: Япония начнет сбрасывать загрязненную воду из Фукусимы в океан

Эксперты МАГАТЭ возле Фукусимы. Фото: REUTERS

На этой неделе, начиная с 24 августа, Япония начнет сбрасывать загрязненную радиоактивную воду с АЭС Фукусима-1 в океан. Соответствующее решение было принято совместно с экспертами МАГАТЭ.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает The Guardian.

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Сброс воды с Фукусимы

По словам Кисиды, погодные и океанические условия позволяют начать сброс воды с АЭС в четверг. Он попросил оператора станции подготовиться к этому согласно утвержденным планам.

Всего планируется утилизировать 1 миллион тонн воды.

Соответствующее решение приняли японские власти совместно с экспертами МАГАТЭ. Известно, что организация несколько лет проводила исследования на станции, изучая воздействие сброса воды на мировой океан и человечество.

Недавно в МАГАТЭ обнародовали результаты исследования, заявив, что "радиологическое влияние на людей и окружающую среду будет незначительным".

Критика мирового сообщества

Однако, данное решение не понравилось ряду стран, ведь вода содержит тритий и радиоактивные вещества, от которых нельзя избавиться с помощью фильтрации воды.

Следовательно, Гонконг, который является важным рынком для экспорта японских морепродуктов, пригрозил ответными ограничениями. В то же время Южная Корея и Китай запретили импорт морской продукции из Японии.

Организация Гринпис также не одобрила решение о сбросе воды с Фукусимы. По словам экспертов, большое количество радиоактивных веществ будет рассеяно в море в течение следующих десятилетий.

Премьер Японии Кисида, учитывая эти возражения, все же настоял на реализации данного плана. По его словам, это нужный шаг, чтобы вывести из строя Фукусиму и возродить территорию.

"Я обещаю, что мы возьмем на себя всю ответственность за то, чтобы рыбная промышленность могла продолжать зарабатывать на жизнь даже если на это понадобятся десятилетия", — сказал он.

Напомним, из-за человеческой деятельности Мировой океан все больше страдает от разного мусора. Даже несмотря на то, что количество выбросов отходов в океан уменьшилось, мусор сохраняется в воде долгое время.