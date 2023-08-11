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У Світовому океані може накопичитися до 50 млн тонн пластику

11 серпня 2023 02:58
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Інна Буряк
редактор
У Світовому океані може накопичитися до 50 млн тонн пластику
Черепаха плаває серед пластику в океані. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Через людську діяльність Світовий океан дедалі більше потерпає від різноманітного сміття. Навіть пори те, що кількість викидів відходів в океан зменшилася, сміття зберігається у воді довгий час.

Про це повідомляє Portaltele з посиланням на дослідження в журналі Nature Geoscience.

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Вчені з Університету Утрехта, що в Нідерландах, оцінили обсяг забруднення океану пластиком в понад 25 млн тонн, з яких до 3 млн тонн — на поверхні води. Щороку в океані виявляється менше нового пластику, ніж передбачалося раніше — лише близько 500 тисяч тонн, не 4-12 млн, як припускалося до цього.

Аналіз кількості поверхневого та нового пластику дозволяє зробити висновок, що забруднення залишається в океані протягом більш тривалого часу, ніж вказували раніше розрахунки екологів.

Вчені зазначається, якщо люди не зменшать кількість викидів сміття та не докладуть зусиль для очищення океану, то це призведе до його подвоєння впродовж наступних 20 років. Таким чином, дослідники припускають, що до 2075 року в океані може накопичитися понад 50 мільйонів тонн пластику.

Нагадаємо, що морська вода в одеській затоці відповідає нормам, а солоність практично повернулася до показників перед терактом на Каховській ГЕС. Попри покращення якості води, досі на деяких ділянках узбережжя є залишки сміття як побутового, так і природного, який принесло до Одеси штормами.

Також ми писали, що вчені виявили, що деякі морські істоти здатні очистити океан від пластикового сміття. Так, блакитна мідія Mytilus edulis може поглинати мікропластик разом зі своєю їжею та утилізувати його у фекалії.

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