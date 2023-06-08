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Вчені виявили морську тварину, яка очищує океан від пластику

8 червня 2023 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені виявили морську тварину, яка очищує океан від пластику
Черепаха із пластиковим пакетом. Фото: Всесвітній фонд дикої природи
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені виявили, що деякі морські істоти здатні очистити океан від пластикового сміття. Так, блакитна мідія Mytilus edulis може поглинати мікропластик разом зі своєю їжею та утилізувати його у фекалії.

Про це повідомляє Science.

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Мідії утилізують пластик

Вчені вирішили провести експеримент не в лабораторних умовах, а перевірити магічні властивості мідії у відкритому морі — біля пристані, де накопичилося сміття від човнів та стічних вод. 

Таким чином, результати показали, що відходи блакитних мідій, зокрема перероблений мікропластик, швидко опускалися на морське дно. За словами вчених, мідії значно очистять океани та моря від пластикового сміття. 

Це прогресивне відкриття може відігравати важливу роль у збереженні морських екосистем, оскільки експерти можуть використовувати блакитну мідію як природний фільтр для ефективного видалення сміття з морської води.

Блакитні мідії поглинають мікропластик поряд зі своєю типовою їжею. Фото: Рейчел Коппок

Нагадаємо, що німецькі інженери створили схожого на медузу м'якого робота, який може захоплювати сміття з води. Медузоподібний спосіб плавання дає можливість безконтактно хапати предмети, керуючи потоками рідини. 

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