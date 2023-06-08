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Ученые обнаружили морское животное, которое очищает океан от пластика

8 июня 2023 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые обнаружили морское животное, которое очищает океан от пластика
Черепаха с пластиковым пакетом. Фото: Всемирный фонд дикой природы
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые обнаружили, что некоторые морские существа способны очистить океан от пластикового мусора. Так, голубая мидия Mytilus edulis может поглощать микропластик вместе с едой и утилизировать его в фекалии.

Об этом сообщает Science.

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Мидии утилизируют пластик

Ученые решили провести эксперимент не в лабораторных условиях, а проверить магические свойства мидии в открытом море — у пристани, где накопился мусор от лодок и сточных вод.

Таким образом, результаты показали, что отходы голубых мидий, в частности, переработанный микропластик, быстро опускались на морское дно. По словам ученых, мидии значительно очистят океаны и моря от пластикового мусора.

Это прогрессивное открытие может играть важную роль в сохранении морских экосистем, поскольку эксперты могут использовать голубую мидию в качестве природного фильтра для эффективного удаления мусора из морской воды.

Голубые мидии поглощают микропластик наряду со своей типичной пищей. Фото: Рейчел Коппок

Напомним, что немецкие инженеры создали похожего на медузу мягкого робота, который может захватывать мусор из воды. Медузоподобный способ плавания позволяет бесконтактно хватать предметы, управляя потоками жидкости.

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