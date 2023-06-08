Ученые обнаружили морское животное, которое очищает океан от пластика
Ученые обнаружили, что некоторые морские существа способны очистить океан от пластикового мусора. Так, голубая мидия Mytilus edulis может поглощать микропластик вместе с едой и утилизировать его в фекалии.
Об этом сообщает Science.
Мидии утилизируют пластик
Ученые решили провести эксперимент не в лабораторных условиях, а проверить магические свойства мидии в открытом море — у пристани, где накопился мусор от лодок и сточных вод.
Таким образом, результаты показали, что отходы голубых мидий, в частности, переработанный микропластик, быстро опускались на морское дно. По словам ученых, мидии значительно очистят океаны и моря от пластикового мусора.
Это прогрессивное открытие может играть важную роль в сохранении морских экосистем, поскольку эксперты могут использовать голубую мидию в качестве природного фильтра для эффективного удаления мусора из морской воды.
Напомним, что немецкие инженеры создали похожего на медузу мягкого робота, который может захватывать мусор из воды. Медузоподобный способ плавания позволяет бесконтактно хватать предметы, управляя потоками жидкости.