Ученые обнаружили морское животное, которое очищает океан от пластика

Черепаха с пластиковым пакетом. Фото: Всемирный фонд дикой природы

Ученые обнаружили, что некоторые морские существа способны очистить океан от пластикового мусора. Так, голубая мидия Mytilus edulis может поглощать микропластик вместе с едой и утилизировать его в фекалии.

Об этом сообщает Science.

Читайте также:

Мидии утилизируют пластик

Ученые решили провести эксперимент не в лабораторных условиях, а проверить магические свойства мидии в открытом море — у пристани, где накопился мусор от лодок и сточных вод.

Таким образом, результаты показали, что отходы голубых мидий, в частности, переработанный микропластик, быстро опускались на морское дно. По словам ученых, мидии значительно очистят океаны и моря от пластикового мусора.

Это прогрессивное открытие может играть важную роль в сохранении морских экосистем, поскольку эксперты могут использовать голубую мидию в качестве природного фильтра для эффективного удаления мусора из морской воды.

Голубые мидии поглощают микропластик наряду со своей типичной пищей. Фото: Рейчел Коппок

Напомним, что немецкие инженеры создали похожего на медузу мягкого робота, который может захватывать мусор из воды. Медузоподобный способ плавания позволяет бесконтактно хватать предметы, управляя потоками жидкости.