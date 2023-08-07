Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Росія планує збувати сміття на тимчасово окуповані території arrow

Росія планує збувати сміття на тимчасово окуповані території

7 серпня 2023 23:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія планує збувати сміття на тимчасово окуповані території
Сміттєзвалище у с. Грибовичі під Львовом. Фото: УНІАН / Віталій Грабар
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія планує виділити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Окупанти вивозитимуть сміття в Україну

Зазначається, що в цілому РФ прагне зробити з тимчасово окупованих територій України сміттєзвалища. Саме туди планується вивозити російські відходи.

"Заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ. А кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну", — йдеться в повідомленні видання. 

Ба більше, Росії не важлива думка місцевих людей і місця, куди саме вивозитимуть відходи. Головне для росіян — вкрасти гроші, поки ЗСУ не деокупували території.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують знущатися з мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в Енергодарі росіяни створили своїми діями нову загрозу для екологічної та радіаційної безпеки.

Також ми писали, що упродовж липня в акваторії Чорного моря траплялись активні зграї дельфінів. Втім, постійні вибухи та пуски ракет з військових кораблів РФ спричиняють надпотужний шум для ссавців, що призводить до їхньої загибелі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз