Росія планує збувати сміття на тимчасово окуповані території

Сміттєзвалище у с. Грибовичі під Львовом. Фото: УНІАН / Віталій Грабар

Росія планує виділити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що в цілому РФ прагне зробити з тимчасово окупованих територій України сміттєзвалища. Саме туди планується вивозити російські відходи.

"Заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ. А кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну", — йдеться в повідомленні видання.

Ба більше, Росії не важлива думка місцевих людей і місця, куди саме вивозитимуть відходи. Головне для росіян — вкрасти гроші, поки ЗСУ не деокупували території.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують знущатися з мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в Енергодарі росіяни створили своїми діями нову загрозу для екологічної та радіаційної безпеки.

Також ми писали, що упродовж липня в акваторії Чорного моря траплялись активні зграї дельфінів. Втім, постійні вибухи та пуски ракет з військових кораблів РФ спричиняють надпотужний шум для ссавців, що призводить до їхньої загибелі.