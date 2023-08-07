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Россия планирует сбывать мусор на временно оккупированные территории

7 августа 2023 23:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия планирует сбывать мусор на временно оккупированные территории
Мусорная свалка в с. Грибовичи во Львове. Фото: УНИАН / Виталий Грабарь
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия планирует выделить 1,3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что в целом РФ стремится сделать из временно оккупированных территорий Украины свалки. Именно туда планируется вывозить российские отходы.

"Заявленные 1,3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако фактически будут использовать технику и оборудование похищенную с украинских коммунальных предприятий на ВОТ. А средства будут отмыты из-за подставных компаний подконтрольных лично главе правительства РФ Мишустину", говорится в сообщении издания.

Более того, России не важно мнение местных людей и места, куда именно будут вывозить отходы. Главное для россиян — украсть деньги, пока ВСУ не деоккупировали территории.

Напомним, что российские захватчики продолжают издеваться над мирным населением на временно оккупированных территориях. Так, в Энергодаре россияне создали своими действиями новую угрозу экологической и радиационной безопасности.

Также мы писали, что в течение июля в акватории Черного моря встречались активные стаи дельфинов. Впрочем, постоянные взрывы и пуски ракет с военных кораблей РФ приводят к сверхмощному шуму для млекопитающих, что приводит к их гибели.

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