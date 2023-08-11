В Мировом океане может накопиться до 50 млн тонн пластика

Черепаха плавает посреди пластика в океане. Фото: google.com

Из-за человеческой деятельности Мировой океан все больше страдает от разного мусора. Даже несмотря на то, что количество выбросов отходов в океан уменьшилось, мусор сохраняется в воде долгое время.

Об этом сообщает Portaltele со ссылкой на исследования в журнале Nature Geoscience.

Читайте также:

Мировой океан кишит человеческим мусором

Ученые из Университета Утрехта в Нидерландах оценили объем загрязнения океана пластиком более чем в 25 млн тонн, из которых до 3 млн тонн — на поверхности воды. Ежегодно в океане оказывается меньше нового пластика, чем предполагалось ранее — всего около 500 тысяч тонн, не 4-12 млн, как предполагалось ранее.

Анализ количества поверхностного и нового пластика позволяет заключить, что загрязнение остается в океане в течение более длительного времени, чем указывали ранее расчеты экологов.

Ученые отмечается, что если люди не уменьшат количество выбросов мусора и не приложат усилия для очистки океана, это приведет к его удвоению в течение следующих 20 лет. Таким образом, исследователи предполагают, что к 2075 году в океане может скопиться более 50 миллионов тонн пластика.

Напомним, что морская вода в одесском заливе соответствует нормам, а соленость практически вернулась к показателям перед терактом на Каховской ГЭС. Несмотря на улучшение качества воды, до сих пор на некоторых участках побережья есть остатки мусора как бытового, так и природного, который принес в Одессу шторм.

Также мы писали, что учёные обнаружили, что некоторые морские существа способны очистить океан от пластикового мусора. Так, голубая мидия Mytilus edulis может поглощать микропластик вместе с едой и утилизировать его в фекалии.