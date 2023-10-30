Екоцид росіян — рівень солоності Азовського моря зрівнявся з Чорним

Азовське море. Фото: tviysvit

Азовське море за рівнем солоності майже зрівнялося з Чорним морем. Це відбувається внаслідок вчиненого росіянами екоциду.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Солоність Азовського моря

"Росіяни витратили купу ресурсу та ефірного часу, аби спростувати наші твердження про екоцид", — розповів він.

Як зазначає Андрющенко, відсоток солі у Азовському морі зріс через перекриття річок під час окупації.

"А тепер самі російські інститути кажуть, що це катастрофа. Що солоність Азову дорівнює солоності Чорного моря. В реалії це кінець флори та фауни моря, початок його кінця", — додав радник мера Маріуполя.

скриншот повідомлення росіян. Фото: Telegram/Андрющенко

Раніше ми писали, що Чорне море потроху очищується від сміття, яке туди потрапило унаслідок підриву Каховської ГЕС. Одеський дайвер показав, яким стало дно водойми після теракту.

Крім того, стало відомо, які збитки завдало Україні руйнування Каховської ГЕС. Сума сягає 14 млрд дол. Такий звіт сформували український уряд та ООН.