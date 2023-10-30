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Екоцид росіян — рівень солоності Азовського моря зрівнявся з Чорним

30 жовтня 2023 12:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Екоцид росіян — рівень солоності Азовського моря зрівнявся з Чорним
Азовське море. Фото: tviysvit
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Азовське море за рівнем солоності майже зрівнялося з Чорним морем. Це відбувається внаслідок вчиненого росіянами екоциду.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Росіяни витратили купу ресурсу та ефірного часу, аби спростувати наші твердження про екоцид", — розповів він.

Як зазначає Андрющенко, відсоток солі у Азовському морі зріс через перекриття річок під час окупації.

"А тепер самі російські інститути кажуть, що це катастрофа. Що солоність Азову дорівнює солоності Чорного моря. В реалії це кінець флори та фауни моря, початок його кінця", — додав радник мера Маріуполя.

скриншот
скриншот повідомлення росіян. Фото: Telegram/Андрющенко

Раніше ми писали, що Чорне море потроху очищується від сміття, яке туди потрапило унаслідок підриву Каховської ГЕС. Одеський дайвер показав, яким стало дно водойми після теракту. 

Крім того, стало відомо, які збитки завдало Україні руйнування Каховської ГЕС. Сума сягає 14 млрд дол. Такий звіт сформували український уряд та ООН.

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