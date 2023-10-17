Які збитки зазнала Україна внаслідок підриву Каховської ГЕС

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: скриншот відео

Стало відомо, які збитки завдало Україні руйнування Каховської ГЕС. Сума сягає 14 млрд доларів. Такий звіт сформували український уряд та ООН.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Які збитки підрахували внаслідок підриву Каховської ГЕС

Звіт українського уряду та ООН оприлюднили дані, що свідчать про колосальні збитки для України після підриву Каховської ГЕС. Руйнування греблі призвело до матеріальної шкоди сумою майже 14 млрд доларів, що посилило й інші катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Безпосередньо пряма шкода на інфраструктуру та активи оцінюється у 2,79 млрд доларів, а розмір збитків перевищує 11 млрд доларів. Окрім того, врахували й тривалий вплив на довкілля, який є найбільшою проблемою. Щодо ушкодження інфраструктури та активів найбільше таких зафіксували в енергетичному та житловому секторах.

Скільки потрібно коштів на відновлення Каховської ГЕС

Наразі загальні потреби у відновленні оцінили у 5,04 млрд доларів і очікують, що ця сума ще зросте, коли вдасться провести детальніші оцінки. У короткостроковій перспективі на заходи з відновлення впродовж 2023-2024 року знадобиться 1,82 млрд доларів.

Наслідки прориву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що прорив греблі Каховської ГЕС затопив 620 кв. км території в чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій. Постраждало понад 100 тисяч жителів. Також було порушено роботу енергопостачання, водопостачання, зрошення сільськогосподарських угідь та роботу річкового транспорту на півдні України.





1 / 3

Хто формував такий звіт

"Звіт було підготовлено спільно Організацією Об'єднаних Націй та командою уряду України на чолі з Міністерством економіки з внеском групи Світового банку та Європейського Союзу. До підготовки звіту долучилися такі агенції ООН: Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з міграції (МОМ), ЮНІСЕФ, ПРООН, ЮНЕСКО, Програма ООН з довкілля, Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Всесвітня організація здоров'я", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 жовтня у Кабінеті міністрів України запропонували Верховній Раді встановити заборону на формування, передачу у власність та користування, зміну цільового призначення земельних ділянок на території колишнього вже Каховського водосховища.

Руйнація Каховської ГЕС відкрила українцям таємниці. Жителі Запоріжжя опублікували відео, на якому можна побачити наслідки обміління річки Дніпро.