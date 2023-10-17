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Какие убытки понесла Украина в результате подрыва Каховской ГЭС россиянами

17 октября 2023 17:47
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Какие убытки понесла Украина в результате подрыва Каховской ГЭС
Разрушеная Каховская ГЭС. Фото: скриншот видео
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Стало известно, какой ущерб Украине принесло разрушение Каховской ГЭС . Сумма достигает 14 млрд. долларов. Такой отчет сформировал украинское правительство и ООН.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Отчет украинского правительства и ООН обнародовали данные, свидетельствующие о колоссальном ущербе для Украины после подрыва Каховской ГЭС. Разрушение плотины привело к материальному ущербу в размере почти 14 млрд долларов, что усугубило и другие катастрофические последствия полномасштабного вторжения России в Украину.

Непосредственно прямой ущерб на инфраструктуру и активы оценивается в 2,79 млрд долларов, а размер ущерба превышает 11 млрд долларов. Кроме того, учли и длительное влияние на окружающую среду, которая является самой большой проблемой. Что касается повреждения инфраструктуры и активов, больше всего таких зафиксировали в энергетическом и жилом секторах.

Сколько нужно средств на восстановление Каховской ГЭС

Общие потребности в восстановлении оценили в 5,04 млрд долларов и ожидают, что данная сумма еще вырастет, когда удастся провести более детальные оценки. В краткосрочной перспективе на мероприятия по восстановлению в течение 2023-2024 года потребуется 1,82 млрд долларов.

Последствия прорыва Каховской ГЭС
Последствия прорыва Каховской ГЭС Фото: Новини.LIVE

Известно, что прорыв дамбы Каховской ГЭС затопил 620 кв. км территории в четырех областях: Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской. Пострадало более 100 тысяч человек. Также была нарушена работа энергоснабжения, водоснабжения, орошения сельскохозяйственных угодий и работа речного транспорта на юге Украины.

  • Херсон последствия затопления
     
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Кто формировал такой отчет

"Отчет был подготовлен совместно Организацией Объединенных Наций и командой правительства Украины во главе с Министерством экономики с вкладом группы Всемирного банка и Европейского Союза. К подготовке отчета присоединились следующие агентства ООН: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международная организация труда (МОТ) ), Международная организация по миграции (МОМ), ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕСКО, Программа ООН по окружающей среде, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Всемирная организация здоровья", — говорится в сообщении.

Напомним, что 9 октября в Кабинете министров Украины предложили Верховной Раде установить запрет на формирование, передачу в собственность и пользование, изменение целевого назначения земельных участков на территории бывшего Каховского водохранилища.

Разрушение Каховской ГЭС открыло украинцам тайны. Жители Запорожья опубликовали видео, на котором можно увидеть последствия обмеления реки Днепр.

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