Вілкул розповів, як Кривий Ріг забезпечують водою після прориву Каховської ГЕС
В Кривому Розі продовжується пошук шляхів забезпечити місто водою внаслідок знищення Каховської ГЕС. До її знищення місто було забезпечене водою завдяки їй.
Про це повідомляє мер міста Олександр Вілкул.
Кривий Ріг буде з водою
За словами криворізького голови, місто живе без води з Каховського водосховища понад 4 місяці. За цей час було реалізовано декілька проєктів і місто з обмеженнями, але залишалося з водою.
"Зараз всі обмеження знято. Для 2\3 міста вода потрапляє у Південне водосховище переважно з КРЕСівського водосховища завдяки раніше прокладеним комунальними підприємствами трьом водогонам. Але КРЕСівське та Макартівське водосховища не безрозмірні, тому вкрай важливо продовжувати будівництво державного проєкту водоводів "Інгулець – Водосховище "Південне", — розповідає Вілкул.
Політик наголосив: зараз Агентство з питань відновлення продовжує будівництво трьох водогонів. Це у тому числі дозволить покращити і якість води у Кресівському водосховищі, звідки місто наразі бере воду.
"Не все просто, але до кінця року стоїть завдання перейти на воду з Дніпра, яка потрапляє до Карачунів і далі проводиться забір води з Інгульця у Південне водосховище", — пише Вілкул у своєму Telegram, і запевнив, що наразі всі зусилля спрямовані на забезпечення міста водою.
Нагадаємо, що раніше Олександр Вілкул розповів деталі про будівництво водогону "Інгулець — Південне". Натомість в українському Кабміні пропонують залишити недоторканими землі Каховського водосховища на 15 років.