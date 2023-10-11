Вілкул розповів, як Кривий Ріг забезпечують водою після прориву Каховської ГЕС

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Фото: Українська правда

В Кривому Розі продовжується пошук шляхів забезпечити місто водою внаслідок знищення Каховської ГЕС. До її знищення місто було забезпечене водою завдяки їй.

Про це повідомляє мер міста Олександр Вілкул.

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За словами криворізького голови, місто живе без води з Каховського водосховища понад 4 місяці. За цей час було реалізовано декілька проєктів і місто з обмеженнями, але залишалося з водою.

"Зараз всі обмеження знято. Для 2\3 міста вода потрапляє у Південне водосховище переважно з КРЕСівського водосховища завдяки раніше прокладеним комунальними підприємствами трьом водогонам. Але КРЕСівське та Макартівське водосховища не безрозмірні, тому вкрай важливо продовжувати будівництво державного проєкту водоводів "Інгулець – Водосховище "Південне", — розповідає Вілкул.

Політик наголосив: зараз Агентство з питань відновлення продовжує будівництво трьох водогонів. Це у тому числі дозволить покращити і якість води у Кресівському водосховищі, звідки місто наразі бере воду.

Пост Вілкула. Джерело: Telegram

"Не все просто, але до кінця року стоїть завдання перейти на воду з Дніпра, яка потрапляє до Карачунів і далі проводиться забір води з Інгульця у Південне водосховище", — пише Вілкул у своєму Telegram, і запевнив, що наразі всі зусилля спрямовані на забезпечення міста водою.

Нагадаємо, що раніше Олександр Вілкул розповів деталі про будівництво водогону "Інгулець — Південне". Натомість в українському Кабміні пропонують залишити недоторканими землі Каховського водосховища на 15 років.