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Вилкул рассказал, как Кривой Рог снабжают водой после прорыва Каховской ГЭС

11 октября 2023 22:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Вилкул рассказал, как Кривой Рог снабжают водой после прорыва Каховской ГЭС
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Фото: Украинская правда
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кривом Роге продолжается поиск путей обеспечить город водой в результате уничтожения Каховской ГЭС. До ее уничтожения город снабжался водой благодаря ей.

Об этом сообщает мэр города Александр Вилкул.

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По словам криворожского главы, город живет без воды из Каховского водохранилища более 4 месяцев. За это время было реализовано несколько проектов и город с ограничениями, но оставался с водой.

"Сейчас все ограничения сняты. Для 2\3 города вода попадает в Южное водохранилище преимущественно из КРЭСовского водохранилища благодаря ранее проложенным коммунальными предприятиями трем водопроводам", — рассказывает Вилкул.

Политик подчеркнул: сейчас Агентство по восстановлению продолжает строительство трех водопроводов. Это в том числе позволит улучшить и качество воды в Кресовском водохранилище, откуда город берет воду.

Вилкул рассказал, как Кривой Рог снабжают водой после прорыва Каховской ГЭС
Пост Вилкула. Источник: Telegram

"Не все просто, но до конца года стоит задача перейти на воду из Днепра, которая попадает в Карачуны и дальше проводится забор воды из Ингульца в Южное водохранилище", — пишет Вилкул в своем Telegram, и заверил, что все усилия направлены на обеспечение города водой.

Напомним, что ранее Александр Вилкул рассказал детали о строительстве водопровода "Ингулец — Южное". В то же время в украинском Кабмине предлагают оставить нетронутыми земли Каховского водохранилища на 15 лет.

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