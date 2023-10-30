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Экоцид россиян – уровень солености Азовского моря сравнялся с Черным

30 октября 2023 12:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экоцид россиян – уровень солености Азовского моря сравнялся с Черным
Азовское море. Фото: tviysvit
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Азовское море по уровню солености почти сравнялось с Черным морем. Это происходит вследствие совершённого россиянами экоцида.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Россияне потратили кучу ресурса и эфирного времени, чтобы опровергнуть наши утверждения об экоциде", — рассказал он.

Как отмечает Андрющенко, процент соли в Азовском море вырос из-за перекрытия рек во время оккупации.

"А теперь сами российские институты говорят, что это катастрофа. Что соленость Азова равна солености Черного моря. В реалии это конец флоры и фауны моря, начало его конца", — добавил советник мэра Мариуполя.

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скриншот сообщения россиян. Фото: Telegram/Андрющенко

Ранее мы писали, что Черное море понемногу очищается от мусора , попавшего туда в результате подрыва Каховской ГЭС. Одесский дайвер показал, каким стало дно водоема после теракта.

Кроме того, стало известно, какой ущерб нанесло Украине разрушение Каховской ГЭС. Сумма составляет 14 млрд дол. Такой отчет был сформирован украинским правительством и ООН.

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