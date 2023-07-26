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Федоров розповів про найбільші загрози для людей в окупації

26 липня 2023 18:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Федоров розповів про найбільші загрози для людей в окупації
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: ukriform.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях людям загрожує спалах інфекційних хвороб. Окупанти завдають шкоди не лише екології, а й людям.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров

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Загрози на окупованих територіях

"Спочатку рашисти, риючи окопи по всій ТОТ, розривали скотомогильники. Потім внаслідок теракту на Каховській ГЕС місця захоронення тварин на Херсонщині були підтоплені. А тепер на ТОТ терміново розпочинають вакцинацію тварин від сибірки", — розповідає Федоров. 

Він додав, що окрім цього, в населених пунктах все частіше стали помічати голодних лисиць та зграї бездомних собак. Це не менша загроза, оскільки через це може спалахнути сказ.

"Ну а про такі "дрібниці", як наявність холерного вібріона у воді чи збудників інших хвороб, окупанти навіть не згадують. Загарбникам байдуже на життя і здоров’я людей. Південь потребує деокупації", — підсумував мер Мелітополя. 

Нагадаємо, що кількість дельфінів, яких викидає на берег біля тимчасово окупованої Кирилівки Запорізької області, зростає. Це результат того, що Азовське море надто забруднене.

Також ми писали, що в Одесі залишаються наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. На морському дні купи сміття та прісноводних водоростей, а колонії мідій вимерли.

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