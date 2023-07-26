Федоров розповів про найбільші загрози для людей в окупації
На тимчасово окупованих територіях людям загрожує спалах інфекційних хвороб. Окупанти завдають шкоди не лише екології, а й людям.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
Загрози на окупованих територіях
"Спочатку рашисти, риючи окопи по всій ТОТ, розривали скотомогильники. Потім внаслідок теракту на Каховській ГЕС місця захоронення тварин на Херсонщині були підтоплені. А тепер на ТОТ терміново розпочинають вакцинацію тварин від сибірки", — розповідає Федоров.
Він додав, що окрім цього, в населених пунктах все частіше стали помічати голодних лисиць та зграї бездомних собак. Це не менша загроза, оскільки через це може спалахнути сказ.
"Ну а про такі "дрібниці", як наявність холерного вібріона у воді чи збудників інших хвороб, окупанти навіть не згадують. Загарбникам байдуже на життя і здоров’я людей. Південь потребує деокупації", — підсумував мер Мелітополя.
Нагадаємо, що кількість дельфінів, яких викидає на берег біля тимчасово окупованої Кирилівки Запорізької області, зростає. Це результат того, що Азовське море надто забруднене.
Також ми писали, що в Одесі залишаються наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. На морському дні купи сміття та прісноводних водоростей, а колонії мідій вимерли.